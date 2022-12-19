«Люди не питаются танками». Как на экономику России повлияли война и мобилизация

«Россия будет, во-первых, очень медленно ликвидировать тот провал, который произойдет в эти два года, - описывает Полевой. - Во-вторых, мы продолжим отставать все больше и больше от мировой экономики».

«В абсолютных цифрах все не так плохо, просто мы застрянем на том же уровне, а весь мир будет идти вперед», - считает Ениколопов.

Санкции обеспечат еще и технологическое отставание России: самые новые технологии завозить в страну будет сложно. Но будут ли санкции серьезно влиять на темпы роста экономики, неясно.

Беклемишев, например, говорит о том, что Россия уже могла оказаться в «яме», где уже «все равно». «Мы вполне могли уже там оказаться, где уже никакого негативного воздействия, дальше все это будет просто ввинчиваться в бесконечный застой», - поясняет экономист.

Концепции застоя или экономического роста могут показаться оторванными от жизни. Но на людей они влияют: их уровень жизни и благосостояния будет снижаться, но так медленно, что многие этого не заметят.

Кризис ближайших двух лет, по мнению экономистов, отбросит российскую экономику на пять или 10 лет назад.

Полевой, например, подсчитывает, что к концу 2023 года экономика будет на уровне 2017-2018 годов. Чтобы вернуться к довоенному уровню, ей понадобится еще три года.

Ениколопов говорит о том, что экономика может быть отброшена до самого начала конфликта с Украиной - до 2013-2014 года.

«Мы живем сегодня, здесь и сейчас… Мы сейчас живем примерно на 10% с точки зрения реальных доходов российского населения хуже, чем в 2013 году», - говорит Буклемешев.

Рассчитывать годы, на которые отброшена российская экономика назад, он считает бессмысленным: