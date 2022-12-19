«Танки люди не едят». Как на экономику России повлияли война и мобилизация

Концепции застоя или экономического роста могут показаться оторванными от жизни. Но на людей они влияют: их уровень жизни и благосостояния будет снижаться, но так медленно, что многие этого не заметят.

Кризис ближайших двух лет, по мнению экономистов, отбросит российскую экономику на пять или 10 лет назад.

Полевой, например, подсчитывает, что к концу 2023 года экономика будет на уровне 2017-2018 годов. Чтобы вернуться к довоенному уровню, ей понадобится еще три года.

Ениколопов говорит о том, что экономика может быть отброшена до самого начала конфликта с Украиной - до 2013-2014 года.

«Мы живем сегодня, здесь и сейчас… Мы сейчас живем примерно на 10% с точки зрения реальных доходов российского населения хуже, чем в 2013 году», - говорит Буклемешев.

Рассчитывать годы, на которые отброшена российская экономика назад, он считает бессмысленным: