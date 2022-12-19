В Катаре задержали участников Pussy Riot, которые планировали выбежать на поле в финале ЧМ-2022

Согласно этим данным, участники Pussy Riot намеревались выбежать на футбольное поле для проведения акции протеста во время финала чемпионата мира по футболу в катарской столице Дохе, однако их остановили сотрудники сил безопасности. Затем активистов задержали.

Целью акции был протест против войны, которую Россия ведет в Украине, а также против лишения свободы российского оппозиционера Алексея Навального и против подавления прав женщин в Иране. При этом ранее они сумели провести одну протестную акцию в Катаре во время игры между США и Ираном, когда участниц Pussy Riot можно было увидеть на трибунах в футболках с принтом «Woman Life Freedom» («Женщина Жизнь Свобода») и именами иранских женщин.

Акция «Милиционер вступает в игру» в 2018 году

В 2020 году фонд Cinema for Peace организовал транспортировку в берлинскую клинику «Шарите» российского оппозиционера Алексея Навального, перед этим госпитализированного в Омске с подозрением на отравление. В 2018 году организация помогла доставить в Берлин Петра Верзилова, также с подозрением на отравление.