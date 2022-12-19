В Катаре были задержаны Петр Верзилов, Вероника Никульшина и как минимум еще одна активистка группы Pussy Riot, сообщают в ночь на понедельник, 19 декабря, немецкие СМИ со ссылкой на берлинскую организацию Cinema for Peace («Кино за мир») и попавшее в распоряжение журналистов видео. Об этом пишет Deutsche Welle.
В Катаре задержали участников Pussy Riot, которые планировали выбежать на поле в финале ЧМ-2022
Согласно этим данным, участники Pussy Riot намеревались выбежать на футбольное поле для проведения акции протеста во время финала чемпионата мира по футболу в катарской столице Дохе, однако их остановили сотрудники сил безопасности. Затем активистов задержали.
Целью акции был протест против войны, которую Россия ведет в Украине, а также против лишения свободы российского оппозиционера Алексея Навального и против подавления прав женщин в Иране. При этом ранее они сумели провести одну протестную акцию в Катаре во время игры между США и Ираном, когда участниц Pussy Riot можно было увидеть на трибунах в футболках с принтом «Woman Life Freedom» («Женщина Жизнь Свобода») и именами иранских женщин.
Акция «Милиционер вступает в игру» в 2018 году
В 2020 году фонд Cinema for Peace организовал транспортировку в берлинскую клинику «Шарите» российского оппозиционера Алексея Навального, перед этим госпитализированного в Омске с подозрением на отравление. В 2018 году организация помогла доставить в Берлин Петра Верзилова, также с подозрением на отравление.
В 2018 году во время финала ЧМ по футболу в Москве члены группы Pussy Riot устроили протестную акцию под названием «Милиционер вступает в игру», когда они выбежали на поле, переодевшись в полицейскую униформу.