Читатель интересуется: полагаются ли мне дополнительные свободные дни, если праздники выпадают на выходные?

В Эстонии 12 национальных и государственных праздников, два из которых, то есть Пасха и День святой троицы, всегда приходятся на воскресенье. Точно так же Страстная пятница всегда приходится на один и тот же день, то есть на пятницу. Однако другие праздники приходятся на определенную дату и, следовательно, каждый год они выпадают на разные дни недели.

«В этом году на выходные выпало целых пять праздников, что, к сожалению, не означает, что вам полагаются дополнительные свободные дни. Цель предоставления выходных дней – дать людям возможность отпраздновать праздники. Однако, если праздник выпадает на выходной день, в дополнительном свободном дне нет необходимости, так как возможность отметить праздник есть. Следовательно, работник не имеет права требовать дополнительные выходные дни», – сообщили в Трудовой инспекции.

Также и в следующем году на выходные дни будут выпадать четыре государственных праздника – Новый год, Иванов день, День восстановления независимости и Рождественский сочельник.

За часы, отработанные в праздничный день, работнику должна быть выплачена заработная плата в двойном размере, независимо от того, оплачивается ли она помесячно или по часам, работает ли человек на основе обычного или суммированного рабочего времени.