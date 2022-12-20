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Все ответы ⟩ Увольнение учителей русских школ? Как оценить успех реформы? Куда обращаться родителям?

Министр образования Лукас ответил на вопросы о языковой реформе школ
rus.postimees.ee
Увольнение учителей русских школ? Как оценить успех реформы? Куда обращаться родителям?
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Тынис Лукас и ученики на школьном уроке.
Тынис Лукас и ученики на школьном уроке. Фото: Tartu PM/Scanpix/PM/Ragnar Peets/Margus Ansu
  • Минобразования проведет проверки во всех русскоязычных учебных заведениях
  • Государство окажет переходу финансовую поддержку и организует различные курсы
  • Зарплата учителей продолжит расти, в Ида-Вирумаа введут надбавку

В редакцию Rus.Postimees поступили многочисленные вопросы читателей, касающиеся перехода на эстонский язык обучения школ, в которых сейчас учат преимущественно на русском. В соответствии с законом, он начнется в 2024/2025 учебном году с первого и четвертого классов. Изменения коснутся и требований к педагогам, а надзор будет усилен. Министр образования и науки Тынис Лукас подробно ответил на вызывающие беспокойство вопросы. 

– С 1 августа 2023 года квалификационным требованием для директора школы будет владение эстонским языком на уровне C1, с 1 августа 2024 года такое же требование начнет распространяться на учителей и опорных специалистов в школах и детских садах. Означает ли это, что перечисленные сотрудники школ, которые к этому сроку не будут соответствовать квалификационным требованиям, должны будут уволиться?

– Педагоги уже давно были обязаны овладеть эстонским языком на уровне B2 или C1 – в зависимости от того, на каком языке учитель ведет учебно-воспитательную деятельность.

Переход на эстонский язык обучения возможен только с помощью учителей и других работников школы, владеющих эстонским языком. С 1 августа 2023 года все руководители учебных заведений (директора и завучи) должны будут владеть эстонским на уровне С1. Работодателю придется расторгнуть трудовой договор с теми, кто не владеет эстонским на соответствующем уровне.

Если этого не будет сделано, Министерство образования и науки сможет в ходе надзора сделать предписание владельцу школы (чаще всего это местное самоуправление - прим. ред.) расторгнуть трудовой договор с лицом, которое не соответствует квалификационным требованиям о владении эстонским, а на освободившуюся должность нанять человека, который требованиям соответствует.

С учителями дело обстоит несколько иначе. К 1 августа 2024 года не все учителя должны будут владеть эстонским на уровне С1, чтобы продолжить работать. Владеть эстонским на этом уровне должны будут те учителя, которые преподают свой предмет на эстонском. Другие учителя смогут продолжить работать, владея эстонским на уровне B2. При этом понятно, что с каждым годом все больше классов будет переходить на эстонский язык обучения, и для продолжения работы учителям придется подтянуть владение эстонским языком до уровня С1.

– Что произойдет, если владелец школы откажется увольнять учителя или опорного специалиста, который не соответствует языковым требованиям?

– Денежное взыскание в размере до 9600 евро можно назначить в рамках надзора только юридическому лицу (учебному заведению, либо владельцу школы) и в том случае, если оформленное ранее предписание не было выполнено в установленный срок. Уплата денежного взыскания не освобождает адресата от выполнения предписания. При необходимости денежное взыскание можно назначать повторно до тех пор, пока предписание не будет выполнено.

– Имеет ли Языковой департамент право в принудительном порядке расторгнуть трудовой договор с директором, учителем или опорным специалистом, который не соответствует языковым требованиям?

– Расторгнуть договор может работодатель, то есть учителя, опорного специалиста или завуча может уволить директор школы, а директора может уволить владелец школы.

 – Можно ли сотруднику, который не соответствует языковым требованиям, тоже назначить денежное взыскание в размере 9600 евро?

– Минобразования может назначить его только юридическому лицу. Денежное взыскание можно назначить адресату предписания, если он не выполнил предписание в срок. В ходе надзорной деятельности Минобразования оформляет предписание либо учебному заведению, либо владельцу школы. 

– Что произойдет, если школа не сможет или не захочет найти достаточно учителей с уровнем владения языком C1?

– Учителя, владеющие эстонским языком на уровне B2, смогут продолжить преподавать предметы на русском языке в классах, которые еще не перешли на эстонский язык. Мы надеемся, что многие из них смогут подтянуть свои языковые навыки до необходимого уровня и продолжат вносить свой вклад в образование.

– Обеспечивается ли преподавание родного языка и культуры национальным меньшинствам, а если обеспечивается, то каким образом, в каком объеме и в каких классах?

– Для изучения родного языка и культуры подготовлена учебная программа «Изучение родного языка и культуры» объемом два часа в неделю. Кроме того, в Эстонии существует более 30 национальных культурных обществ, при которых действуют школы по интересам. В этих школах тоже изучают родной язык и культуру. Министерство каждый год оказывает им поддержку.

– Насколько масштабными будут проверки и насколько интенсивно министерство будет вмешиваться в школьную жизнь?

– В течение текущего и следующего года мы проведем проверки во всех русскоязычных учебных заведениях, чтобы получить представление о ситуации в целом. В дальнейшем надзор будет осуществляться по мере необходимости. Проверка того, как осуществляется переход на эстонский язык обучения, будет осуществляться на основании плана выбранных учебных заведений, но при необходимости министерство готово проводить проверки по конкретным случаям (для разрешения жалоб). Выбранные для проверки учебные заведения и результаты надзора будут публиковаться на интернет-странице Министерства образования. Список учебных заведений, которые министерство проверит в 2022/2023 учебном году, уже опубликован.

– Что будет, если школа не выполнит требования по переходу или сделает это формально (в классе фактически сохранится обучение на русском)? Какие могут быть санкции и инспекционные полномочия?

– В этом случае нужно выяснить, почему в образовательном учреждении возникла такая ситуация. При необходимости учебному заведению будут предложены консультации и поддержка. Если это не даст результатов, то любое подразделение местного самоуправления может осуществить служебный надзор для оценки законности и целесообразности деятельности своих образовательных учреждений. Если подразделение местного самоуправления выявит недостатки в работе учебного заведения, то оно может сделать предписание для их устранения.

В случае необходимости Минобразования также может осуществлять надзор за правомерностью деятельности образовательных учреждений и их владельцев с целью обеспечения равной доступности основного и общего среднего образования, организации учебно-воспитательной работы, ее качества и результативности. В случае выявления нарушения в ходе надзора учебному заведению можно сделать предложения рекомендательного характера и обязательные для исполнения предписания.

– Как именно в плане языка должно выглядеть обучение в 2024/2025 учебном году в первом и четвертом классах основных школ с русским языком обучения?

– В 2024/2025 учебном году ученики первых классов всех школ Эстонии начнут обучение полностью на эстонском языке и на основе единых учебных программ. Учащиеся четвертых классов тоже начнут изучать все предметы полностью на эстонском языке. Однако от языка обучения в предыдущем учебном году зависит, по какой методике будет вестись как обучение эстонскому языку, так и преподавание на эстонском.

Школы, в которых обучение велось на русском языке, а эстонский в первой школьной ступени преподавался только в рамках установленного минимального количества уроков, для перехода определенно будут нуждаться в большей методической поддержке и консультациях. А для школ, внедривших методику языкового погружения, переход на эстонский язык обучения главным образом будет означать увеличение количества предметов, преподаваемых на эстонском языке. В нынешних школах с русским языком обучения также можно применить опыт программы языкового погружения. Государство окажет финансовую поддержку переходным первым и четвертым классам, чтобы предложить учителям, преподающим в этих классах, мотивирующую меру в виде доплат.

– Как будет осуществлен переход на эстонский язык обучения в других классах основной школы?

– В сентябре 2024 года на эстонский язык обучения перейдут детские сады, а также первые и четвертые классы школ. В сентябре 2025 года добавятся новые первые и четвертые классы, а те учащиеся, которые начали учиться на эстонском годом ранее, перейдут во вторые и пятые классы. В сентябре 2026 года добавятся новые первые и четвертые классы, то есть обучение на эстонском будет вестись уже с первого по шестой класс. Переход можно осуществить и быстрее, чем это требуется по закону, то есть с участием большего количества классов – например, с 2024/2025 учебного года на эстонский могут перейти все классы первой и второй школьных ступеней, если имеется такая возможность.

– Как и по какому графику на эстонский язык обучения будут переходить детские сады?

– Переход на учебно-воспитательную деятельность на эстонском языке должен быть осуществлен к 1 сентября 2024 года. Учебно-воспитательная деятельность в детских садах будет вестись только на эстонском языке. Цель состоит в том, чтобы и те дети, чей язык повседневного общения не является эстонским, имели возможность получить дошкольное образование на эстонском языке на уровне, обеспечивающем достаточное владение языком. Позволяющее общаться в эстоноязычной среде, продолжить свое образование на эстонском и интегрироваться в эстонское культурное и ценностное пространство.

В детском саду детям, домашний язык которых не является эстонским, будет оказана поддержка посредством комплексной учебно-воспитательной деятельности, а при необходимости и отдельных занятий по эстонскому языку. Переход поддерживается программой обучения и мотивации педагогов, цель по-прежнему состоит в повышении общего уровня зарплат учителей.

До 1 сентября 2023 года детские сады еще могут присоединиться к сети языкового погружения, чтобы через год, то есть 1 сентября 2024 года, более плавно перейти на обучение на эстонском языке.

– Означает ли тот факт, что в десятом классе с 2030/2031 учебного года преподавание в гимназической ступени должно вестись только на эстонском языке, что гимназии сами должны разработать план действий, в соответствии с которым 40 процентов предметов, преподаваемых в настоящее время на русском языке, к этому отдаленному сроку были переведены на эстонский язык? Кто будет их в этом поддерживать и консультировать?

– Программы, связанные с переходом на обучение на эстонском, должны составлять местные самоуправления, а учреждения будут составлять свои программы, исходя из программ самоуправлений. Государство откроет консультационные центры, в которых директор школы, его команда и местное самоуправление получат при необходимости стратегические консультации, а учителя – конкретные советы, касающиеся изучения языка.

– Как будет осуществляться мониторинг реформы на государственном уровне и оцениваться ее успех?

– Минобразования имеет различные данные о результативности деятельности образовательного учреждения, которые можно отслеживать по базам данных. Мониторинг этих данных является систематическим и непрерывным.

Министерство также получает обратную связь в виде ходатайств на выделение дополнительных субсидий для изучения эстонского языка (планы, документы, планы распределения уроков) и отчетов об использовании субсидий. В них содержится анализ использования субсидии, анализ успеваемости учащихся, а также соответствие преподавателей требуемой квалификации (в том числе и знание эстонского языка).

Добавятся новые тесты – А2 для подростков (новых иммигрантов), тест на B1/B2 выпускного экзамена основной школы, тест на B2/C1 в гимназии, а также уровневые работы для четвертых и седьмых классов по эстонскому языку как иностранному (анализ по различным группам в зависимости от объема изучения эстонского языка).

Мы увеличим объем надзора, сосредоточимся на тематике эстонского языка и будем сотрудничать с Языковым департаментом, который привлечет экспертов и практиков.

– Как государство планирует направлять необходимый персонал в русские школы, сколько денег на это выделено и до какого года?

– В университетах откроются дополнительные учебные места (в 2023 году университеты будут готовы открыть 372 места), можно будет получить микростепень (Академия учителей, модули повышения квалификации), люди с дипломом педагога смогут вернуться в профессию, желающие смогут начать с нуля карьеру в сфере образования, программа «Молодежь в школы» увеличит набор.

Кроме этого, в 2023 году и в следующие годы зарплата учителей продолжит расти, чтобы выйти на уровень в 125% от средней по Эстонии. Обязательно стоит упомянуть о коэффициенте надбавки в Ида-Вирумаа к зарплатам учителей детских садов в размере 1,3 и в школах - в размере 1,5. Предусмотрена стипендия для студентов учебных программ педагогического образования. Подъемные в 1,3-кратном размере для Ида-Вирумаа и механизм компенсации стоимости аренды жилья.

Бюджетные расходы ежегодно пересматриваются, а план по переходу на эстонский язык обучения составляется на каждый календарный год.

По предварительным расчетам, дополнительные расходы в 2023-2026 годах составят 300 миллионов евро, и 40 миллионов евро поступят из средств ЕС, а также будут приняты дополнительные бюджеты – в 2023 году, например, выделяется 106,6 миллиона евро на общее повышение заработной платы учителей.

– Скольким русскоязычным учителям государство предложит профессиональные курсы эстонского языка, в каком объеме и какой продолжительности?

– Уже осенью 2022 года более 800 учителей приступили к изучению эстонского языка. В конце зимы 2023 года в четырех городах (в Таллинне, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарве) стартуют 18 новых групп для сдачи экзамена на уровни B1, B2 и C1 (в общей сложности 300 человек). В 2023 году при поддержке Европейского социального фонда откроются языковые курсы почти для 2500 учителей.

– Какие опорные услуги в переходный период школы и министерство будут предлагать учащимся, учителям и родителям?

– К началу 2023 года министерство подготовит руководство по работе с учениками с особыми образовательными потребностями, а также описания процессов управления изменениями в переходный период.

Будут открыты консультационные центры (см. выше), где руководителям школ, школьным командам и местным самоуправлениям будет предложена поддержка в вопросах стратегического консультирования и управления изменениями. Кроме этого, работу начнут 15 консультантов в языковой сфере, которые будут оказывать учителям методическую поддержку для проведения уроков эстонского во всех образовательных ступенях (от начальной школы до профессиональных училищ).

Будут также выплачиваться различные субсидии на изучение языка (см. сайт Министерства образования и науки)

В 2023 году откроются европейские фонды стимулирования, у которых можно будет ходатайствовать о получении различных инструментов неформального обучения для средних школ и профессиональных училищ, получить проектные субсидии (проекты по обмену) для изучения языка в начальной школе, методические курсы и т. д. на сумму около 40 миллионов евро.

– Кто будет отвечать на сотни вопросов учеников, родителей и учителей, решать их проблемы, обсуждать их опасения? Есть ли для этого отдельный канал и кадры?

– Коммуникация осуществляется постоянно, представители Минобразования общаются с местными самоуправлениями и учебными заведениями. Естественно, образовательные учреждения, исходя из составленного плана действий, на протяжении всего переходного периода сами тоже должны будут информировать родителей о планируемых/текущих изменениях (в переходный период в разных учреждениях они могут быть разными).

– А что будет в том случае, если люди объединятся, создадут частную школу или детский сад и не захотят организовывать там обучение на эстонском языке в установленном законом объеме? Имеют ли они такое право, а если не имеют, то каковы возможные санкции?

– Согласно статье 15 (1) Закона о частной школе язык обучения в частной школе определяется уставом частной школы. Данное положение закона не менялось, это значит, что частные школы решают этот вопрос по своему усмотрению. Мы обращаем внимание на то, что в соответствии со статьей 15 (2) Закона о частной школе в основной школе и гимназии, обучение в которых ведется не на эстонском языке, обучение эстонскому в объеме, определенном государственной учебной программой, является обязательным, чтобы в следующей образовательной ступени выпускник смог продолжить обучение на эстонском языке.

В случае с частноправовым юридическим лицом, одним из учредителей, пайщиков, акционеров или членов которого является государство или подразделение местного самоуправления, при основании, оформлении школьной лицензии и признании ее недействительной, а также при прекращении деятельности применяется закон о частной школе, но во всем остальном применяется такой же закон, как и в отношении государственных или муниципальных школ. Это значит, что если одним из учредителей, пайщиков, акционеров или членов частной школы является государство или подразделение местного самоуправления, то такая школа не может ссылаться на упомянутое выше исключение для частных школ и учиться на каком-то другом языке, а должна исходить из статьи 21 Закона об основных школах и гимназиях.

– Как государство будет проверять преподавание эстонского языка в частных школах?

– Согласно поправкам к закону частные школы не будут в обязательном порядке переходить на обучение на эстонском языке: у них нет такой же обязанности, как у муниципальных школ. Однако это не означает, что квалификационные требования (в том числе и требования к владению эстонским языком) не распространяются на лиц, работающих в частных школах. Выполнение этих требований все равно будет проверяться.

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