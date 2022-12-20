Все ответы ⟩ Увольнения учителей русских школ? Как оценят успех реформы? Куда обращаться родителям?

– Что произойдет, если владелец школы откажется увольнять учителя или опорного специалиста, который не соответствует языковым требованиям?
– Денежное взыскание в размере до 9600 евро можно назначить в рамках надзора только юридическому лицу (учебному заведению, либо владельцу школы) и в том случае, если оформленное ранее предписание не было выполнено в установленный срок.
Уплата денежного взыскания не освобождает адресата от выполнения предписания. При необходимости денежное взыскание можно назначать повторно до тех пор, пока предписание не будет выполнено.
– Имеет ли Языковой департамент право в принудительном порядке расторгнуть трудовой договор с директором, учителем или опорным специалистом, который не соответствует языковым требованиям?
– Расторгнуть договор может работодатель, то есть учителя, опорного специалиста или завуча может уволить директор школы, а директора может уволить владелец школы.
– Можно ли сотруднику, который не соответствует языковым требованиям, тоже назначить денежное взыскание в размере 9600 евро?
– Минобр может назначить его только юридическому лицу. Денежное взыскание можно назначить адресату предписания, если он не выполнил предписание в срок. В ходе надзорной деятельности Минобр оформляет предписание либо учебному заведению, либо владельцу школы.
– Что произойдет, если школа не сможет или не захочет найти достаточно учителей с уровнем владения языком C1?
– Учителя, владеющие эстонским языком на уровне B2, смогут продолжить преподавать предметы на русском языке в классах, которые еще не перешли на эстонский язык. Мы надеемся, что многие из них смогут подтянуть свои языковые навыки до необходимого уровня и продолжат вносить свой вклад в образование в качестве учителей.