Все ответы ⟩ Увольнения учителей русских школ? Как оценят успех реформы? Куда обращаться родителям?

В 2023 году откроются европейские фонды стимулирования, у которых можно будет ходатайствовать о получении различных инструментов неформального обучения для средних школ и профессиональных училищ, получить проектные субсидии (проекты по обмену) для изучения языка в начальной школе, методические курсы и т. д. на сумму около 40 миллионов евро.

– Кто будет отвечать на сотни вопросов учеников, родителей и учителей, решать их проблемы, обсуждать их опасения? Есть ли для этого отдельный канал и кадры?

– Коммуникация осуществляется постоянно, представители Минобр общаются с местными самоуправлениями и учебными заведениями. Естественно, образовательные учреждения, исходя из составленного плана действий, на протяжении всего переходного периода сами тоже должны будут информировать родителей о планируемых/текущих изменениях (в переходный период в разных учреждениях они могут быть разными).

– А что будет в том случае, если люди объединятся, создадут частную школу или детский сад и не захотят организовывать там обучение на эстонском языке в установленном законом объеме? Имеют ли они такое право, а если не имеют, то каковы возможные санкции?