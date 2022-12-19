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Водитель квадроцикла разрушил лыжную трассу, на устранение повреждений уйдут дни

rus.postimees.ee
Водитель квадроцикла разрушил лыжную трассу, на устранение повреждений уйдут дни
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: STEVE POPE/EPA

Недели снегопадов позволили по всей Эстонии подготовить лыжные трассы, которыми могут воспользоваться все любители зимних видов спорта. К сожалению, тропа здоровья в Падисе, на которой «развлекался» один водитель квадроцикла, в значительной степени разрушена.

16 декабря мастер тропы здоровья в Падисе объявил, что лыжные трассы в их местности в полной мере обслуживаются. Условия трассы были отличными, и она была открыта для всех. К сожалению, лыжники не смогли этим долго наслаждаться.

Уже 18 декабря поступило сообщение, что на тропе здоровья в Падисе катается гонщик на квадроцикле. Своими действиями он испортил 1,5 км лыжных трасс, на восстановление которых уйдут дни. В то же время на трассе есть знаки, запрещающие движение по ней на квадроцикле или любом другом транспортом средстве.

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