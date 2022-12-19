Водитель квадроцикла разрушил лыжную трассу, на устранение повреждений уйдут дни

16 декабря мастер тропы здоровья в Падисе объявил, что лыжные трассы в их местности в полной мере обслуживаются. Условия трассы были отличными, и она была открыта для всех. К сожалению, лыжники не смогли этим долго наслаждаться.

Уже 18 декабря поступило сообщение, что на тропе здоровья в Падисе катается гонщик на квадроцикле. Своими действиями он испортил 1,5 км лыжных трасс, на восстановление которых уйдут дни. В то же время на трассе есть знаки, запрещающие движение по ней на квадроцикле или любом другом транспортом средстве.