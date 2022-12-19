В выходные спасатели Идаского спасательного центра неоднократно выезжали на вызовы, связанные с автомобилями: в одном случае была устранена опасность возгорания, а в другом потушили горящую машину.
Фото ⟩ В Нарве столкнулись три автомобиля: понадобилась помощь спасателей
В Нарве столкнулись три автомобиля: понадобилась помощь спасателей
16 декабря в 18.38 спасателям поступил вызов на улицу Раху в Нарве, где произошло столкновение трех автомобилей. Один из автомобилей врезался сзади в другие две машины, припаркованные у обочины дороги. Устранить опасность возгорания спасатели смогли только после того, как одну из машин переместили на эвакуатор.
18 декабря в 19.24 поступило сообщение о горящем автомобиле на картинговой трассе в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. Спасатели потушили застрявший в снегу автомобиль.