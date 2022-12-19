Фото ⟩ В Нарве столкнулись три автомобиля: понадобилась помощь спасателей

16 декабря в 18.38 спасателям поступил вызов на улицу Раху в Нарве, где произошло столкновение трех автомобилей. Один из автомобилей врезался сзади в другие две машины, припаркованные у обочины дороги. Устранить опасность возгорания спасатели смогли только после того, как одну из машин переместили на эвакуатор.