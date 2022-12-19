КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Расистский выпад депутата Рийгикогу портит дружбу Эстонии с Францией, и угодил в мировой контекст

Нередко случается и так, что такие «национальные» симпатии передаются в семьях по наследству. Однако само по себе представление о том, что большой футбол может существовать «вне политики», абсолютно наивно, и очевидно, что очень часто в преддверии больших футбольных матчей те же публичные фигуры превращаются в суппортеров тех команд, которые им ближе именно по «геополитическим мотивам».

Это было очень хорошо заметно на примере Госдумы РФ, чьи депутаты перед ЧМ-2022 наперебой записывались в болельщики сборной Сербии, — мол, единственного друга России среди 32 финалистов. Сербы вылетели уже после групповой стадии, и тогда российские депутаты стали потихоньку склоняться к поддержке как раз аргентинцев; кто-то объяснял это признанием масштабов таланта Лео Месси, но подлинная причина выбора такой «общей линии» была наиболее репрезентативно воспроизведена перед полуфиналами Аргентина — Хорватия и Франция — Марокко экс-президентом РФ Медведевым, пожелавшим увидеть в финале Аргентину и Марокко как две не враждебные по отношению к России страны.