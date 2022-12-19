Депутат Рийгикогу Урмас Рейтельманн отметил победу сборной Аргентины в финале футбольного чемпионата мира провокационной записью в соцсeти, отмеченной явным расистским колоритом. В свое время политикам от партии EKRE случалось дурным образом влиять на эстонско-американские и эстонско-финские отношения, в этот раз не самый приятный сигнал оказался отправлен эстонско-французскому партнерству, пишет журналист Павел Соболев.
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Расистский выпад депутата Рийгикогу портит дружбу Эстонии с Францией, и угодил в мировой контекст
В ноябре 2020 года высказанные тогдашним министром внутренних дел Эстонии Мартом Хельме сомнения в честности состоявшихся в США президентских выборов, победителем которых стал Джо Байден, привели к отставке Хельме-старшего с министерского поста. Партнеры по коалиции в лице центристов сочли заявления Хельме наносящими вред эстонско-американским отношениям, прочность и стабильность которых во многом является залогом национальной безопасности Эстонии. Особенно вызывающим поведение Марта Хельме делали тогда звучавшие из его уст обвинения в коррумпированности в адрес Байдена и членов его семьи.
Тому же Марту Хельме случалось «наводить порчу» и на отношения Эстонии и Финляндии, когда он, комментируя вступление в должность премьера Финляндии Санны Марин, стал высмеивать наличествующий в ее трудовой биографии опыт работы продавщицей и сравнивать ее с допущенной к управлению государством кухаркой. Сейчас партия EKRE уже не входит в правительственную коалицию, однако и в качестве парламентской оппозиции оказывается состоятельной предпринять шаги, которые могут вредить внешнеполитическому курсу Эстонии, внося разлад в отношения с некоторыми очень важными для Эстонии партнерами.
Реакция Рейтельманна на итог финала ЧМ-2022 оскорбительна для Франции
Трудно себе представить, что власти Франции не обратят внимание на запись в фейсбуке депутата эстонского парламента от EKRE Урмаса Рейтельманна, которым тот поприветствовал победу аргентинской сборной в финале ЧМ-2022. Разумеется, все политики абсолютно свободны в своих предпочтениях как спортивные болельщики, и в чьих бы то ни было симпатиях к сборной Аргентины не может быть ничего предосудительного, но радость Рейтельманна приобрела ярко выраженный расистский колорит, поскольку его запись свелась к следующему: «Белые выиграли!».
Не слишком сложно вообразить, какой дикостью звучат такие слова для французских граждан, кто видит в футбольной сборной Франции в полном смысле слова национальное достояние, при этом в этой сборной как минимум в последние полвека традиционно очень широко представлены или выходцы из бывших французских колоний, или их потомки. Цвет кожи никак не мешал Марселю Десайи, Патрику Вийера, Нголо Канте или Полю Погба прирастать во Франции статусом национальных героев; об этнических корнях этих футболистов во Франции с удовольствием говорят в формате дани «культурному многообразию», но лишь только избирателям Марин Ле Пен может прийти в голову делить игроков сборной Франции на «подлинных» и «фейковых» французов.
Таким образом, коротенький пост Урмаса Рейтельманна очевидным образом оскорбляет французское общество и французское государство; при этом во Франции могут и пропустить мимо внимания то обстоятельство, что отметившийся расистским замечанием эстонский парламентарий не принадлежит к политическим силам, формирующим сейчас политику эстонского государства.
Конечно, применительно к этой записи было бы преувеличением сказать, что она чревата прямо-таки международным скандалом, но, скорее всего, эстонскому МИДу придется потратить определенные усилия, чтобы в общении по дипканалам дистанцировать Эстонию как государство от расистских взглядов одного из эстонских народных избранников.
Симпатии футбольных болельщиков часто определяются политикой
Очень часто симпатии футбольных болельщиков к сборным других государств не имеют ничего общего с политикой, а определяются пережитыми ими в детстве эмоциями от первых как следует «осознанных» ими крупных турниров; условно говоря, 18 декабря 2022 года Аргентину наверняка поддерживали люди, которых когда-то очаровывала игра Марадоны, Бурручаги, Вальдано, а на стороне Франции могли оказываться те болельщики, чьими кумирами когда-то были Платини, Тигана, Жиресс, или чуть позже — Зидан, Анри, Трезеге.
Нередко случается и так, что такие «национальные» симпатии передаются в семьях по наследству. Однако само по себе представление о том, что большой футбол может существовать «вне политики», абсолютно наивно, и очевидно, что очень часто в преддверии больших футбольных матчей те же публичные фигуры превращаются в суппортеров тех команд, которые им ближе именно по «геополитическим мотивам».
Это было очень хорошо заметно на примере Госдумы РФ, чьи депутаты перед ЧМ-2022 наперебой записывались в болельщики сборной Сербии, — мол, единственного друга России среди 32 финалистов. Сербы вылетели уже после групповой стадии, и тогда российские депутаты стали потихоньку склоняться к поддержке как раз аргентинцев; кто-то объяснял это признанием масштабов таланта Лео Месси, но подлинная причина выбора такой «общей линии» была наиболее репрезентативно воспроизведена перед полуфиналами Аргентина — Хорватия и Франция — Марокко экс-президентом РФ Медведевым, пожелавшим увидеть в финале Аргентину и Марокко как две не враждебные по отношению к России страны.
Это несколько удивительно, но именно политическими причинами поддержка Аргентины в финальном матче мотивировалась и многими такими людьми, которые категорически осуждают агрессию России против Украины; президент Макрон широко известен как фанатичный поклонник сборной Франции, в чьем личном присутствии на финале турнира — как и 4 года назад в России — можно было не сомневаться, при этом Макрона очень часто упрекают в политике «умиротворения дракона» и ставят ему в вину телефонную и «застольную» дипломатию, которую он разводил в первые месяцы войны с российским диктатором. Рассерженным на Макрона за это людям вчера казалось, что победа Аргентины в финале ЧМ-2022 станет чем-то вроде победы «сил добра».
Разумеется, это был очень упрощенный взгляд на вещи, объяснявшийся тем, что роль президента Макрона в мире куда заметнее, чем роль президента Фернандеса, а позиция Аргентины в отношении развязанной Россией войны просто не так на слуху, как позиция Франции. Между тем, можно не сомневаться, что в случае победы в финале Франции пресс-служба Кремля не сообщила бы о сердечных поздравлениях, направленных российским президентом французскому коллеге; победила, однако, Аргентина, и Кремль бодро отрапортовал, что Путин позвонил Фернандесу и поздравил аргентинского коллегу самыми теплыми словами.
Также не лишним было бы вспомнить, что в самый канун войны Альберто Фернандес мог похвастаться куда более доверительным уровнем отношений с Владимиром Путиным, чем тот, что имелся у Эммануэля Макрона. В конце концов, Макрона сажали и сажали в Кремле за легендарный длинный стол, а вот с Фернандесом Путин — ничуть от него не шарахаясь — полетел из Москвы на Олимпиаду в Пекин на одном самолете.
Все это не обязательно знать рядовому футбольному болельщику; жаль, однако, что очень многие люди, определяясь, за кого им болеть в финале главного матча четырехлетия, делают выбор не на основании присущего командам стиля игры или харизм самых ярких игроков, а исходя из того, как ведут себя лидеры представленных в финале государств. Однако даже такая мотивация не так досадна и — уж тем более — не так уродлива, как та, что описывает футбольные пристрастия Урмаса Рейтельманна, свой выбор осуществляющего после, так сказать, расовой экспертизы.