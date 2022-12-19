Жизнь 34-летней Натальи полна боли: поможем ей побороть редкое и тяжелое заболевание!

Обращение Натальи:

«Меня зовут Наталья Шебунова. Мне 34 года, живу в городе Тарту. Честно говоря, это обращение далось нелегко. Прошу прощения за шокирующие фотографии моих язв в медицинской карте, но такова ситуация, и моя жизнь полна боли.

В 2000 году мне поставили диагноз пансклеротическая морфея. Уже более десяти лет у меня язвы на ногах, теперь еще и на бедрах и руках. Всегда существует высокий риск инфицирования (инфекция сохраняется в язвах). Штамм микроба, обитающий в язвах, очень устойчив и не должен попадать в кровь. В последние годы я пользуюсь инвалидной коляской.

К сожалению, специфического лечения морфеа не существует. До сих пор я лечилась на основании современных медицинских знаний и, можно сказать, экспериментальным образом, но, к сожалению, лечение не дало достаточных результатов (лечилась в Италии, консультировалась у нескольких немецких врачей, получила рекомендации по лечению и в Эстонии, насколько это возможно).

Теперь у меня развилась глубокая инвалидность. 20 декабря 2020 года меня сняли в сюжете «Время ангелов» для TV3. Собраны деньги на покупку бинтов и лекарств.

Я также узнала, что в Тель-Авиве, Израиле, есть клиника под названием Топ Ихилов, и доктор Тал Заале. У меня была с ним видеоконсультация, и меня туда пригласили. К сожалению, границы Израиля долгое время были закрыты, а также произошла вспышка вируса. TV3 позволил мне использовать деньги (всего около 5000 евро) для поездки в Израиль с моим опекуном, моей сестрой Ириной Этин.

4 февраля 2022 года мы были на консультации с доктором Талем Заале в Тель-Авиве. Самое главное, что врач сказал мне: «Мы можем вам помочь!» Эти слова были самыми важными, потому что я очень боялась, что ответ будет «НЕТ». Врачи в Финляндии, Турции, Италии и Испании ответили, что ничем не могут мне помочь. Лечение в Тель-Авиве – мой последний шанс.

Др. Тал Заале хочет, чтобы я сначала приехал в стационар на две недели. Необходимо выяснить, почему болезнь так агрессивна, и помочь заживлению язв. Из клиники пришла бумага, в которой указано, что лечение и госпитализация будут стоить около 40 000 долларов.

У меня около 10 000 евро из денег, пожертвованных TV3, плюс несколько тысяч евро от знакомых и друзей. К сожалению, я не могу использовать эти деньги, потому что тогда мне не хватит денег на покупку бинтов. Часть этих денег уже потрачена на транспорт и консультацию (около 5000 евро). Мне досталась однокомнатная социальная квартира в Тарту, которая была совершенно пустая – нужно было купить мебель и технику.

В тартуской газете Postimees было опубликовано пару статей обо мне:

В связи со сложившейся ситуацией в нашей стране и мире в целом очень сложно найти деньги на лечение. У многих людей тяжелая жизнь, а некоторые вообще разуверились в благотворительности. Я сама читала о том, как на пожертвованные деньги люди покупали себе новую машину, салон красоты, кафе, путешествовали везде и т.д. В связи с тем, что лечение в Израиле – это мой последний шанс выжить и немного улучшить качество жизни, прошу вашей помощи в финансировании моего лечения. Я также понимаю, что две недели в израильской клинике – это не конец, потому что дальше там будет лечение. На данный момент самое главное – начать».