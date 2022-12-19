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ФОТО ⟩ На шоссе Йыхви-Тарту произошла тяжелая авария

Эйли Арула Юрген Пуйстая
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На шоссе Йыхви-Тарту произошла тяжелая авария
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В понедельник в 9:00 на шоссе Йыхви-Тарту в районе Ухмарду произошла тяжелая авария.

Столкнулись фургон Volkswagen Transporter и легковой автомобиль Subaru Outback. Volkswagen ехал из Тарту в сторону Йыхви, а Subaru двигался по направлению к Тарту. По первоначальным данным, водитель Subaru выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen.

В Volkswagen был только водитель, а в Subaru водитель, пассажир и ребенок. Все трое получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.

Дорога на месте происшествия была скользкой. Движение на месте аварии нарушено.

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