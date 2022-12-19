В последних хоккейных матчах этого сезона победа улыбнулась латышам

Лидер Хоккейной лиги Coolbet Kurbads обыграл в Кохтла-Ярве замыкающего турнирную таблицу «Виру Спутник» со счетом 13:0 (2:0, 3:0, 8:0) и завершил год с максимальным количеством очков. Победные голы забили Рихарс Лигис (2+1), Марцис Зембергс (3+1), Робертс Екимовс (1+4), Артемс Нечепуренко (1+1), Эмилс Лочмелис (1+2), Мартиньш Витолинш (1 +2), Маркус Кришанс (1+1), Эмильс Мастейко и Томс Хартманис (2+2). Вратарь «Виру Спутник» Александр Судаш заблокировал 39 бросков соперника во время игры, а вратарь «Курбадс» Улдис Чалпа заблокировал 19 бросков.

Команда Kurbads по итогам 14 матчей набрала максимальные 28 очков, а Viru Sputnik, напротив, по итогам 13 игр не набрал ни одного.

Клуб Riga отыгрался за субботнее поражение от нарвского PSK со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) и поднялась на третье место в турнирной таблице. Самыми точными в команде были Ричардс Петерсонс (1+1), Ройс Аленс Алупс, Матиасс Даниэльс Гринбергс и Раулс Капура. Егор Невзоров забил почетный гол за нарвский PSK. Даниил Сеппенен, вратарь нарвского клуба, заблокировал 37 бросков, а рижанин Оскарс Гусевс заблокировал 36 бросков.

Турнирная таблица хоккейной лиги Coolbet: HK Kurbads 28 (14) HC Panter 23 (13) HS Riga 13 (16) HC Everest 12 (12) Tartu Välk 494 12 (14) Narva PSK 12 (14) SK Viru Sputnik 0 (13).