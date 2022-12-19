Число сделок с недвижимостью сократилось более чем на 30 процентов

Было совершено 1823 сделки по продаже квартирной собственности как жилой площади, что на 33 процента меньше, чем в ноябре 2021 года. Если говорить об этом году, то в месячном сравнении продажи квартир стабилизировались и спада не произошло, отметили департаменте.

В Таллинне было совершено 667 сделок с квартирами, что на 40 процентов меньше, чем в ноябре прошлого года, а по сравнению с октябрем этого года активность продаж на столичном рынке квартир снизилась на пять процентов.

В Тарту было продано 187 квартир, и после исключительного октября количество сделок с квартирами в Тарту достигло самого высокого уровня за последние три месяца. Однако количество сделок с квартирами в Тарту за год сократилось почти на 13 процентов. В ноябре в Пярну было заключено 73 сделки с квартирами, что на 28 процентов меньше, чем в ноябре прошлого года.