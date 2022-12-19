По данным Земельного департамента, в ноябре в Эстонии было заключено 3562 сделки купли-продажи недвижимости, что на треть меньше, чем в то же время год назад, и на два процента меньше, чем в октябре этого года.
Число сделок с недвижимостью сократилось более чем на 30 процентов
Было совершено 1823 сделки по продаже квартирной собственности как жилой площади, что на 33 процента меньше, чем в ноябре 2021 года. Если говорить об этом году, то в месячном сравнении продажи квартир стабилизировались и спада не произошло, отметили департаменте.
В Таллинне было совершено 667 сделок с квартирами, что на 40 процентов меньше, чем в ноябре прошлого года, а по сравнению с октябрем этого года активность продаж на столичном рынке квартир снизилась на пять процентов.
В Тарту было продано 187 квартир, и после исключительного октября количество сделок с квартирами в Тарту достигло самого высокого уровня за последние три месяца. Однако количество сделок с квартирами в Тарту за год сократилось почти на 13 процентов. В ноябре в Пярну было заключено 73 сделки с квартирами, что на 28 процентов меньше, чем в ноябре прошлого года.
В ноябре квадратный метр квартиры в Таллинне стоил в среднем 2942 евро, то есть цена квадратного метра за год выросла на 19 процентов. В Тарту средняя цена квадратного метра квартиры составила 2508 евро (+32 процента). Средняя цена квадратного метра квартиры в Пярну в ноябре составила 2190 евро (+24 процента).