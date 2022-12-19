На этапе Кубка мира, который проходил в Коппер Маунтин (США), наша фристайлистка Келли Сильдару завоевала третье место.
Келли Сильдару завоевала на этапе Кубка мира третье место
Келли Сильдару завоевала на этапе Кубка мира третье место
Лидеры соревнований, проходивших в 14-градусный мороз, определились уже в первом туре. Сильдару начала соревнования с прекрасного проката, набрав 80,50 балла. Во втором туре она набрала 74 очка, а в последнем туре выдала лучший результат - 82 очка.
Ее опередили лишь две канадки. Это бронзовая призерша Олимпийских игр в Пекине Рэйчел Каркер, набравшая 89,50 балла и занявшая первое место, и ее соотечественница Эми Фрейзер, занявшая второе место с 85,25 балла.
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