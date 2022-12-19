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Келли Сильдару завоевала на этапе Кубка мира третье место

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Келли Сильдару завоевала на этапе Кубка мира третье место
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Фото: TOM PENNINGTON

На этапе Кубка мира, который проходил в Коппер Маунтин (США), наша фристайлистка Келли Сильдару завоевала третье место.

Лидеры соревнований, проходивших в 14-градусный мороз, определились уже в первом туре. Сильдару начала соревнования с прекрасного проката, набрав 80,50 балла. Во втором туре она набрала 74 очка, а в последнем туре выдала лучший результат - 82 очка.

Ее опередили лишь две канадки. Это бронзовая призерша Олимпийских игр в Пекине Рэйчел Каркер, набравшая 89,50 балла и занявшая первое место, и ее соотечественница Эми Фрейзер, занявшая второе место с 85,25 балла.

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