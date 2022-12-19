Келли Сильдару завоевала на этапе Кубка мира третье место

Лидеры соревнований, проходивших в 14-градусный мороз, определились уже в первом туре. Сильдару начала соревнования с прекрасного проката, набрав 80,50 балла. Во втором туре она набрала 74 очка, а в последнем туре выдала лучший результат - 82 очка.