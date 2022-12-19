От тяжелой болезни скончался легендарный финский спортсмен

Финская газета Iltalehti сообщает, что Тапио скончался от последствий тяжелого заболевания, но подробностей не сообщается.

«Мы получили информацию о том, что Ээро Тапио покинул этот мир», - подтвердил новость исполнительный директор Союза борцов Финляндии Паси Сарккинен.

Ээро Тапио — финский борец классического стиля и тренер, чемпион и призёр чемпионатов северных стран, Европы и мира, участник летних Олимпийских игр 1964, 1968 и 1972 годов. В 1967 году спортсмен года в Финляндии.