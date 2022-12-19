В субботу рано утром на 82-м году жизни скончался бывший финский борец Ээро Тапио.
От тяжелой болезни скончался легендарный финский спортсмен
От тяжелой болезни скончался легендарный финский спортсмен
Финская газета Iltalehti сообщает, что Тапио скончался от последствий тяжелого заболевания, но подробностей не сообщается.
«Мы получили информацию о том, что Ээро Тапио покинул этот мир», - подтвердил новость исполнительный директор Союза борцов Финляндии Паси Сарккинен.
Ээро Тапио — финский борец классического стиля и тренер, чемпион и призёр чемпионатов северных стран, Европы и мира, участник летних Олимпийских игр 1964, 1968 и 1972 годов. В 1967 году спортсмен года в Финляндии.