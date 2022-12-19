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Чемпионами Эстонии по шахматам стали Александр Володин и Анастасия Синицына

rus.postimees.ee
Чемпионами Эстонии по шахматам стали Александр Володин и Анастасия Синицына
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Настя Синицына (справа), архивное фото.
Настя Синицына (справа), архивное фото. Фото: Шахматный клуб Maletäht (maletaht.ee)

Чемпионом Эстонии по шахматам в третий раз стал гроссмейстер из Кохтла-Ярве Александр Володин, сообщает Rus.err.

На турнире, который прошел в столичном Доме шахмат имени Пауля Кереса, он набрал 7 очков из 9 возможных.

Его ближайшие соперники - Андрей Тимошин и 9-кратный чемпион Эстонии Кайдо Кюлаотс - набрали по шесть с половиной очков. Четвертое место занял Тарво Сеэман с шестью очками.

В женском зачете победила нарвитянка Анастасия Синицына.

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