Чемпионом Эстонии по шахматам в третий раз стал гроссмейстер из Кохтла-Ярве Александр Володин, сообщает Rus.err.
Чемпионами Эстонии по шахматам стали Александр Володин и Анастасия Синицына
Чемпионами Эстонии по шахматам стали Александр Володин и Анастасия Синицына
На турнире, который прошел в столичном Доме шахмат имени Пауля Кереса, он набрал 7 очков из 9 возможных.
Его ближайшие соперники - Андрей Тимошин и 9-кратный чемпион Эстонии Кайдо Кюлаотс - набрали по шесть с половиной очков. Четвертое место занял Тарво Сеэман с шестью очками.
В женском зачете победила нарвитянка Анастасия Синицына.
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