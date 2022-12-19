От продолжительной болезни умер известнейший футболист

В 2019 году у него была диагностирована лейкемия, какое-то время болезнь удавалось держать под контролем, но полторы недели назад состояние бывшего спортсмена начало стремительно ухудшаться. Он был госпитализирован и 16 декабря скончался.

Футболист большую часть своей карьеры провел в Италии, выступал во многих итальянскх клубах. Среди них «Рома», «Лацио», «Интер». Дважды становился чемпионом Италии, по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Также в составе римского клуба становился победителем Кубка обладателей кубков.

Известен как мастер исполнения штрафных ударов. Михайловичу принадлежит рекорд Серии A по числу голов, забитых со штрафных — 28.

В качестве главного тренера он возглавлял такие клубы, как «Болонья», «Катания», «Фиорентина», «Сампдория», «Милан», «Торино» и «Спортинг».