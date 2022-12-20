Алаталу: в поддержке Украины Лондон верен той же политике, которая побудила его в 1993 году поддержать Эстонию

Именно Великобритания среди самых влиятельных стран мира первой сделала такой шаг. Для США в тот момент было еще не очень удобно на него пойти, Германия тоже с ним не торопилась, потому что Германия в тот момент ждала, когда российские войска уйдут с ее собственной территории. Великобритания же ничего не стала ждать и сразу оказала нам значительную поддержку. Я бы сказал, что этот стиль сохранился в британской политике до сих пор.

Также мне очень нравится, что Великобритания и Германия сейчас активно призывают поддерживать не только Украину, но и Молдову. В ситуации, когда многие государства не придерживаются четкой дисциплинированной позиции в отношении вставших перед миром вызовов, оказывается очень важным, чтобы не какая-то одна, а сразу несколько ведущих мировых держав солидарно показывали бы миру то, что сейчас нужно сделать.

Сейчас эта демонстрация единодушия крупных западных стран оказывается особенно важной, потому что эта зима, конечно, станет очень трудным периодом для людей в самых разных государствах. Очень важно, что премьер Великобритании, канцлер Германии и другие крупнейшие лидеры сейчас очень четко подтверждают, что западные страны должны работать сообща.