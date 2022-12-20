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Алаталу: в поддержке Украины Лондон верен той же политике, которая побудила его в 1993 году поддержать Эстонию

Павел Соболев
, журналист
Алаталу: в поддержке Украины Лондон верен той же политике, которая побудила его в 1993 году поддержать Эстонию
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  • Своей поездкой в Минск Путин подавал сигналы не только Украине, но и Западу
  • Великобритания когда-то первой пришла на помощь Эстонии, сейчас Лондон задает тон в поддержке Киева
  • Война, начатая агрессором с целью установить свою сферу влияния, не может быть скоротечной

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, историк, политолог Тоомас Алаталу среди прочего ответил на вопросы, касающиеся целей визита Владимира Путина в Минск, а также обещаний Великобритании увеличить военную поддержку Украины в следующем году.

- Представитель канцлера Германии Штеффен Гебештрайт сказал прессе, что правительство ФРГ с беспокойством воспринимает визит Владимира Путина в Минск. Тревога вызвана неясностью ответа на вопрос о роли Беларуси в агрессивной войне России против Украины и возможной дальнейшей модификации и трансформации этой роли. Возможны ли эти модификация и трансформация, может ли Беларусь стать более активным участником этой войны, может ли Путин принудить к этому Александра Лукашенко?

- Я не думаю, что остаются какие-то возможности как-то еще сильнее вовлечь Лукашенко в это войну, потому что он и так принимал в ней довольно заметное участие. Не будем забывать, что, например, в 2021 году российские войска проводили маневры у украинских границ не только на территории России, но и на территории Беларуси. Таким образом, можно сказать, что Беларусь тоже принимала участие в подготовке России ко вторжению.

Да, с начала вторжения 24 февраля прямого и активного участия в боевых действиях военнослужащие Беларуси действительно не принимали. Беларусь предоставляла России свои базы для воздушных атак на Украину, оказывала России другую поддержку в военной сфере, но своими силами в войну не вступала. И я полагаю, что все-таки такая ситуация сохранится и в 2023 году. Сейчас со всех сторон наблюдается такой подход, что надо не эскалировать, а деэскалировать этот конфликт.

Если же мы будем говорить о целях поездки Путина в Минск, то я бы обратил внимание на то, что это была первая в этом году зарубежная поездка Путина в направлении Европы. До этого он ездил в Астану, в Самарканд, в Тегеран. Это все Азия. Поскольку Путин хочется сохранить за собой имидж европейского лидера, или, как теперь говорят в России, евразийского, ему было важно сейчас съездить и, так сказать, в другую сторону.

В самом начале встречи в Минске Путин сказал журналистам, что они не будут с Лукашенко обсуждать войну, что они будут обсуждать другие политические и экономические проблемы. Судя по итоговой пресс-конференции, никаких существенных результатов они в этом обсуждении не достигли. Но сам тот факт, что Путин как бы совершил движение в сторону Европы, был призван показать Западу, что Россия готова пойти на определенные переговоры.

- Британский премьер Риши Сунак, находясь в Риге, пообещал в 2023 году сохранить или превысить объемы британской военной помощи Украине. Он призвал и других союзников Украины поступить точно так же. Наверное, даже если не все страны смогут помогать в следующем году Украине так же сильно, как в этом, только одна поддержка Великобритании, одного из главных поставщиков оружия, уже показывает, что Украина в следующем году не окажется беспомощной?

- Эти заявления британского премьера, которые звучат куда смелее, чем, скажем, высказывания французского президента, в очередной раз подтверждают, что в Великобританию стоит верить.

Я бы провел историческую параллель с периодом восстановления независимости Эстонии. Первой великой мировой державой, пошедшей навстречу нашим национальным интересам, оказалась именно Великобритания. Уже в 1993 году, когда российские войска еще находились в Эстонии, Латвии и Литве, Великобритания подписала с этими странами меморандум о взаимопонимании, в котором взяла на себя обязательства оказывать военную помощь этим государствам.

Именно Великобритания среди самых влиятельных стран мира первой сделала такой шаг. Для США в тот момент было еще не очень удобно на него пойти, Германия тоже с ним не торопилась, потому что Германия в тот момент ждала, когда российские войска уйдут с ее собственной территории. Великобритания же ничего не стала ждать и сразу оказала нам значительную поддержку. Я бы сказал, что этот стиль сохранился в британской политике до сих пор.

Также мне очень нравится, что Великобритания и Германия сейчас активно призывают поддерживать не только Украину, но и Молдову. В ситуации, когда многие государства не придерживаются четкой дисциплинированной позиции в отношении вставших перед миром вызовов, оказывается очень важным, чтобы не какая-то одна, а сразу несколько ведущих мировых держав солидарно показывали бы миру то, что сейчас нужно сделать.

Сейчас эта демонстрация единодушия крупных западных стран оказывается особенно важной, потому что эта зима, конечно, станет очень трудным периодом для людей в самых разных государствах. Очень важно, что премьер Великобритании, канцлер Германии и другие крупнейшие лидеры сейчас очень четко подтверждают, что западные страны должны работать сообща.

- Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что он не смотрит оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в Украине ближайшем будущем. ООН исходит из того, что война будет продолжаться и еще придется подождать момента, когда серьезные переговоры о мире станут возможны. Пока ООН концентрирует усилия на других аспектах: повышении эффективности зерновой сделки и ускорении обмена пленными. При этом генсек ООН считает, что в 2023 году можно добиться прекращения войны в Украине. Реален ли такой прогноз? Война длится уже триста дней, дойдет ли счет до 400, 500, 600 дней войны?

- Если уж даже сам генсек ООН предполагает, что война может затянуться до конца 2023 года, то, наверное, действительно не стоит ждать окончания войны в самые ближайшие месяцы. Мышление современного человека таково, что ему почему-то кажется, что война — это какое-то краткосрочное действие. Постреляют, мол, недельку, потом начнутся переговоры, потом наступит мир.

Однако когда речь идет о войне такого масштаба, конечно, на скоротечный ее характер надеяться никак не приходится. По сути, речь идет о новой мировой войне, хотя с одной стороны у нее есть только один участник, а с другой — допустим, в районе пятидесяти. Не нужно забывать, что Вторая мировая война длилась шесть лет. Если же за момент начала нынешней войны принимать 2014 год, то получается, что она длится уже без малого девять лет.

Войны во Вьетнаме и Афганистане тоже были очень долгими. Они не могли занять меньше времени, потому что этими войнами решались очень сложные вопросы: то, в чьей сфере влияния останется то или иное государство. И сейчас, когда мы оцениваем возможные сроки окончания войны, мы должны помнить, что по-прежнему существует клуб великих мировых держав, которые имеют амбиции контролировать мир, устанавливая в нем свои собственные сферы влияния.

Войны, которые связаны с борьбой за эти сферы влияния, всегда занимают продолжительные периоды времени. Поэтому нужно оставаться реалистами и принимать точку зрения генерального секретаря ООН, который считает, что война в Украине в самые ближайшие месяцы не закончится.

Точка зрения Украины тоже ясна. Украина будет воевать до тех пор, пока не вернет себе все свои территории. Владимир Зеленский очень четко артикулирует эту позицию, подчеркивая, что Украине не нужны ни Москва, ни Санкт-Петербург, Украине нужны только свои собственные земли.

- На днях в статье New York Times появилась статья, в которой, в частности, говорилось, что власти США на начальном этапе войны в какой-то момент узнали, что российский генерал Валерий Герасимов собирается приехать на линию фронта, однако из боязни, что его убийство спровоцирует конфликт между Россией и США, не стали делиться этой информацией с Украиной. Сейчас, на трехсотый день войны, США могут по-прежнему не сообщать какую-то разведывательную информацию Киеву, или с тех пор союзники Украины стали намного решительнее и их уже ничего в этом смысле не сдерживает?

- Скорее всего, союзников Украины в этом смысле действительно уже ничего не сдерживает. Эскалация этого конфликта и так приобрела очень большие масштабы. Получается, что союзникам Украины особенно терять уже нечего, так что они вполне могут сообщать Украине все, что сочтут нужным. Во время Второй мировой войны ведь осуществлялись подобные операции против высоких чинов гитлеровской администрации, и при этом советские войска пользовались и данными, полученными, например, от британской разведки.

Так что и в ходе нынешней войны такие операции и такое сотрудничество не должны вызывать удивления. Если же говорить о той реакции, которую такие действия могут вызывать у России, то можно вспомнить, что Россия сделала после атаки на Крымский мост, почти что приуроченной ко дню рождения Путина. Россия ответила на это массированными ударами по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому всегда при таких операциях нужно готовиться и к тому, что Россия обязательно постарается ответить на них каким-то специальным образом.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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