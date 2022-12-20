Алаталу: в поддержке Украины Лондон верен той же политике, которая побудила его в 1993 году поддержать Эстонию

Точка зрения Украины тоже ясна. Украина будет воевать до тех пор, пока не вернет себе все свои территории. Владимир Зеленский очень четко артикулирует эту позицию, подчеркивая, что Украине не нужны ни Москва, ни Санкт-Петербург, Украине нужны только свои собственные земли.
- На днях в статье New York Times появилась статья, в которой, в частности, говорилось, что власти США на начальном этапе войны в какой-то момент узнали, что российский генерал Валерий Герасимов собирается приехать на линию фронта, однако из боязни, что его убийство спровоцирует конфликт между Россией и США, не стали делиться этой информацией с Украиной. Сейчас, на трехсотый день войны, США могут по-прежнему не сообщать какую-то разведывательную информацию Киеву, или с тех пор союзники Украины стали намного решительнее и их уже ничего в этом смысле не сдерживает?
- Скорее всего, союзников Украины в этом смысле действительно уже ничего не сдерживает. Эскалация этого конфликта и так приобрела очень большие масштабы. Получается, что союзникам Украины особенно терять уже нечего, так что они вполне могут сообщать Украине все, что сочтут нужным. Во время Второй мировой войны ведь осуществлялись подобные операции против высоких чинов гитлеровской администрации, и при этом советские войска пользовались и данными, полученными, например, от британской разведки.
Так что и в ходе нынешней войны такие операции и такое сотрудничество не должны вызывать удивления. Если же говорить о той реакции, которую такие действия могут вызывать у России, то можно вспомнить, что Россия сделала после атаки на Крымский мост, почти что приуроченной ко дню рождения Путина. Россия ответила на это массированными ударами по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому всегда при таких операциях нужно готовиться и к тому, что Россия обязательно постарается ответить на них каким-то специальным образом.
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