Студия Postimees: изменится ли после визита Путина в Минск формат участия Беларуси в войне в Украине?

- Американский институт изучения войны предполагает, что встреча Путина и Лукашенко поможет продвижению российской инфокампании, направленной на то, чтобы убедить украинцев и Запад, что Россия может атаковать Украину с территории Беларуси, хотя в действительности таких планов РФ может и не иметь. Действительно ли это отвлекающий маневр, который заставляет Киев держать на границе с Беларусью большие силы, которые были бы полезны на южном и восточном фронтах, или же Путин и впрямь примеривается к тому, чтобы использовать Беларусь как плацдарм для попытки нового вторжения?

- Британский премьер Риши Сунак сказал в Риге, что любой односторонний призыв России к прекращению огня был бы совершенно бессмысленным в нынешних условиях. Как указал британский премьер, Россия хочет использовать прекращение огня для перегруппировки, усиления своих войск, поэтому пока россияне не уйдут с захваченных территорий, не может и не должно быть никаких реальных переговоров. Можно ли сказать, что Запад окончательно решил позволить только самой Украине решать, когда и с каких позиций вести переговоры с Россией?

- Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что он не смотрит оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в Украине ближайшем будущем. ООН исходит из того, что война будет продолжаться и еще придется подождать момента, когда серьезные переговоры о мире станут возможны. Пока ООН концентрирует усилия на других аспектах: повышении эффективности зерновой сделки и ускорении обмена пленными. При этом генсек ООН считает, что в 2023 году можно добиться прекращения войны в Украине. Реален ли такой прогноз? Война длится уже триста дней, дойдет ли счет до 400, 500, 600 дней войны?