В редакцию периодически поступают разнообразные жалобы на местные магазины: чаще всего люди недовольны качеством продуктов. Но еще осенью к нам обратился постоянный посетитель магазина Maxima, который заподозрил торговую сеть в серьезном нарушении – в целенаправленном обмане клиентов.
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Фото ⟩ В поисках скидок: что не так с ценниками в эстонских магазинах Maxima?
Клиент заподозрил торговую сеть в обмане покупателей
В поисках скидок: что не так с ценниками в эстонских магазинах Maxima?
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