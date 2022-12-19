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Фото ⟩ В поисках скидок: что не так с ценниками в эстонских магазинах Maxima?

Клиент заподозрил торговую сеть в обмане покупателей
София Солдатенко
, reporter
В поисках скидок: что не так с ценниками в эстонских магазинах Maxima?
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Скидки в магазине Maxima. Фото иллюстративное.
Скидки в магазине Maxima. Фото иллюстративное. Фото: Mailiis Ollino

В редакцию периодически поступают разнообразные жалобы на местные магазины: чаще всего люди недовольны качеством продуктов. Но еще осенью к нам обратился постоянный посетитель магазина Maxima, который заподозрил торговую сеть в серьезном нарушении – в целенаправленном обмане клиентов.

В магазинах Maxima есть отдельные полки, на которых можно найти только товары с красными ценниками.
В магазинах Maxima есть отдельные полки, на которых можно найти только товары с красными ценниками. Фото: Rus.Postimees

«В магазинах Maxima есть отдельные полки со скидочными товарами – там все продукты с красными ценниками. Но если найти эту же продукцию на обычных полках, там уже тот же товар может быть с желтым ценником, а сумма и на красном, и на желтом ценниках будет одинаковой. То есть скидки на самом деле никакой нет. Но разве люди это будут проверять? Будут набирать товары якобы по выгодной цене, а в условиях кризиса такие товары будут покупать и впрок, хотя по на самом деле никакой выгоды для покупателя нет», – пожаловался Rus.Postimees пенсионер Виктор из Кохтла-Ярве, который постоянно посещает магазин Maxima, поскольку он расположен к его дому ближе других.

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