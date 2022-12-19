Фото ⟩ В поисках скидок: что не так с ценниками в эстонских магазинах Maxima?

«В магазинах Maxima есть отдельные полки со скидочными товарами – там все продукты с красными ценниками. Но если найти эту же продукцию на обычных полках, там уже тот же товар может быть с желтым ценником, а сумма и на красном, и на желтом ценниках будет одинаковой. То есть скидки на самом деле никакой нет. Но разве люди это будут проверять? Будут набирать товары якобы по выгодной цене, а в условиях кризиса такие товары будут покупать и впрок, хотя по на самом деле никакой выгоды для покупателя нет», – пожаловался Rus.Postimees пенсионер Виктор из Кохтла-Ярве, который постоянно посещает магазин Maxima, поскольку он расположен к его дому ближе других.