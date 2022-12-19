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Касса пуста: местные власти все чаще неспособны выполнить данные людям обещания

Карл-Роберт Пухм
Касса пуста: местные власти все чаще неспособны выполнить данные людям обещания
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Есть опасения, что спортивное здание в Йыгева станет последней крупной инвестицией самоуправления в ближайшие годы, так как финансовое положение самоуправления не позволяет нести новые большие расходы.
Есть опасения, что спортивное здание в Йыгева станет последней крупной инвестицией самоуправления в ближайшие годы, так как финансовое положение самоуправления не позволяет нести новые большие расходы. Фото: Eili Arula

Тревожное время в экономике грозит привести к тому, что руководству самоуправлений станет сложно выполнять данные избирателям обещания.

Отремонтируем дороги и улицы, отремонтируем детские сады и школы, построим новый спортзал, дом культуры или фонтан – такие обещания выслушивают горожане или жителям деревень раз в четыре года. И не без оснований, потому что инвестиции в местную инфраструктуру и выбор между ними и станут основными задачами будущих волостных или городских самоуправлений.

Однако в последующие годы многие самоуправления уже не смогут продолжать строительство новых зданий и объектов нынешними темпами, потому что в сложной экономической ситуации на власть давят как общее повышение цен, так и бюджетные правила.

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