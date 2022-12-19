Касса пуста: местные власти все чаще неспособны выполнить данные людям обещания

Отремонтируем дороги и улицы, отремонтируем детские сады и школы, построим новый спортзал, дом культуры или фонтан – такие обещания выслушивают горожане или жителям деревень раз в четыре года. И не без оснований, потому что инвестиции в местную инфраструктуру и выбор между ними и станут основными задачами будущих волостных или городских самоуправлений.