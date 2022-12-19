Безразличие и высокомерие: предприятия Эстонии упрекнули правительство в бездействии

Об этом BNS сообщил генеральный директор Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас, отметив, что, по мнению профессиональных объединений, поддержка необходима для поддержания конкурентоспособности эстонских компаний, поскольку подавляющее большинство стран Европейского союза помогает своим компаниям. В частности, в сложной ситуации оказался энергоемкий и экспортирующий промышленный сектор Эстонии.

Отношение эстонского правительства к необходимости помощи предприятиям было безразличным, а временами даже высокомерным. «В ситуации, когда высокие цены на энергоносители и инфляция наполняют государственную казну дополнительными миллионами евро, все, о чем мы просим, ​​– это реинвестировать часть этих денег в конкурентоспособность экономической среды Эстонии», – сказал Аас, добавив, что он считает это разумным шагом для сохранения рабочих мест, бизнеса и налоговых поступлений.

В обращении говорится, что в 2023 году ожидается прирост налоговых поступлений государства на 1,7 млрд евро, а доходов от собственности, включая дивиденды от государственных энергетических и сетевых компаний, – более чем на 100 млн евро.