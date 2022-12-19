Эстонская торгово-промышленная палата и Центральный союз работодателей вместе с 19 бизнес-организациями обратились к правительству с предложением создать временные меры поддержки для эстонских компаний, чтобы компенсировать высокие цены на электроэнергию, поскольку другие регионы поддерживают местные компании.
Безразличие и высокомерие: предприятия Эстонии упрекнули правительство в бездействии
Об этом BNS сообщил генеральный директор Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас, отметив, что, по мнению профессиональных объединений, поддержка необходима для поддержания конкурентоспособности эстонских компаний, поскольку подавляющее большинство стран Европейского союза помогает своим компаниям. В частности, в сложной ситуации оказался энергоемкий и экспортирующий промышленный сектор Эстонии.
Отношение эстонского правительства к необходимости помощи предприятиям было безразличным, а временами даже высокомерным. «В ситуации, когда высокие цены на энергоносители и инфляция наполняют государственную казну дополнительными миллионами евро, все, о чем мы просим, – это реинвестировать часть этих денег в конкурентоспособность экономической среды Эстонии», – сказал Аас, добавив, что он считает это разумным шагом для сохранения рабочих мест, бизнеса и налоговых поступлений.
В обращении говорится, что в 2023 году ожидается прирост налоговых поступлений государства на 1,7 млрд евро, а доходов от собственности, включая дивиденды от государственных энергетических и сетевых компаний, – более чем на 100 млн евро.
Генеральный директор Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс подчеркнул, что в ситуации, когда в Европе идет война, к которой всегда относятся как к форс-мажору и где многие из существующих принципов не применяются, необходимо немедленно изыскивать дополнительные средства для поддержки компаний. «В настоящее время это похоже на эксперимент, и мы продолжаем полагаться на естественный отбор. К сожалению, это в значительной степени происходит за счет способности наших людей справляться с ситуацией», – считает Пальтс.
«Нам также приходится иметь дело с решениями для увеличения мощности, хранения и создания подключений, но даже при самых лучших намерениях на строительство одного нового парка ветроэлектростанций уходит несколько лет», – отметил он.
На важных целевых рынках для местных компаний, например, Латвия, Литва, Финляндия и Швеция разработали различные меры поддержки промышленных компаний. Страны снижают сетевую плату, компенсируют плату за возобновляемую энергию и устанавливают потолок цен на энергию.
В обращении указывается, что в то время как другие страны ищут способы поддержать свои предприятия, большая часть эстонских бизнес-потребителей, помимо отсутствия помощи, столкнется в новом году с повышением платы за сетевые услуги и возобновляемую энергию.
Поэтому отраслевые объединения предлагают правительству временно – с января 2023 года до конца марта 2023 года – освободить компании от сетевой платы за электроэнергию и освободить компании от платы за возобновляемую энергию, хотя бы временно, в результате чего окончательная цена электроэнергии для компании в 2023 году составит 1,24 цента за киловатт-час, а с учетом налога с оборота – снизить на 1,49 цента.
Государство также могло бы компенсировать компаниям часть цены на электроэнергию, превышающую потолок цен, аналогично мере, применимой к домохозяйствам, или распространить универсальную услугу на все компании в дополнение к малым компаниям.