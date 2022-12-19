Президент утвердил закон о переходе на эстоноязычное образование

Согласно закону, первыми перейдут на обучение на эстонском языке в течение 2024/2025 учебного года детские сады и 1-й и 4-й классы. Школы обязаны обеспечить переход на эстоноязычное обучение в 10 классе не позднее 2030/2031 учебного года, а в 11 классе не позднее 2031/2032 учебного года, и в 12 классе не позднее 2032/2033 учебного года. В учреждениях профессионального образования изменения коснутся учащихся, обучающихся по учебной программе среднего профессионального образования.