Эксперт ⟩ Экономика встречает новый год при более прохладной температуре

Повышение процентных ставок замедляется

Уходящая неделя была насыщенной для центральных банков, которые принимали важные решения по процентной политике. На этот раз центральные банки были немного более снисходительны, чем раньше, и вместо повышения процентных ставок на 0,75% и Федеральная резервная система США, и Европейский центральный банк ограничились повышением ключевых процентных ставок на 0,5%. Основная причина более скромного, чем раньше, повышения процентных ставок заключается в том, что процентные ставки уже несколько раз значительно повышались, и в какой-то момент этот темп придется замедлить.

Более медленные темпы, конечно, не означают прекращения повышения процентных ставок. Представители как ФРС, так и Европейского центрального банка однозначно заявили, что нынешний путь будет продолжен в новом году. Так, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард пообещала повысить процентные ставки на 0,5% и в феврале, и в марте, что довело бы ставку по депозитам, которая является хорошим приближением к Euribor, до 3%. Такое заявление - это, скорее, наиболее пессимистичный сценарий с учетом ожиданий рынка, так как возможным считался также вариант, при котором в марте процентные ставки вырастут всего на 0,25%. Более высокая пиковая процентная ставка, чем раньше, прогнозировалась также членами Комитета Федерального резерва, чьи индивидуальные прогнозы предполагают, что теперь ключевая процентная ставка в США может достичь в конце следующего года целых 5,1%.

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