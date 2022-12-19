Дальнейшее повышение процентных ставок центральными банками еще более утяжеляет шаг экономики, но, похоже, сейчас нет хороших возможностей обуздать инфляцию, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Эксперт ⟩ Экономика встречает новый год при более прохладной температуре
Повышение процентных ставок замедляется
Уходящая неделя была насыщенной для центральных банков, которые принимали важные решения по процентной политике. На этот раз центральные банки были немного более снисходительны, чем раньше, и вместо повышения процентных ставок на 0,75% и Федеральная резервная система США, и Европейский центральный банк ограничились повышением ключевых процентных ставок на 0,5%. Основная причина более скромного, чем раньше, повышения процентных ставок заключается в том, что процентные ставки уже несколько раз значительно повышались, и в какой-то момент этот темп придется замедлить.
Более медленные темпы, конечно, не означают прекращения повышения процентных ставок. Представители как ФРС, так и Европейского центрального банка однозначно заявили, что нынешний путь будет продолжен в новом году. Так, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард пообещала повысить процентные ставки на 0,5% и в феврале, и в марте, что довело бы ставку по депозитам, которая является хорошим приближением к Euribor, до 3%. Такое заявление - это, скорее, наиболее пессимистичный сценарий с учетом ожиданий рынка, так как возможным считался также вариант, при котором в марте процентные ставки вырастут всего на 0,25%. Более высокая пиковая процентная ставка, чем раньше, прогнозировалась также членами Комитета Федерального резерва, чьи индивидуальные прогнозы предполагают, что теперь ключевая процентная ставка в США может достичь в конце следующего года целых 5,1%.
Инфляция замедлилась, но недостаточно
Решения центральных банков по процентным ставкам следует рассматривать как скорее пессимистичные, потому что инфляция фактически начала замедляться как в Соединенных Штатах, так и в зоне евро. В США рост цен достиг своего пика в июне, когда индекс потребительских цен вырос на 9%. Однако к ноябрю он уже упал до 7,1%. В течение трех месяцев подряд базовая инфляция, то есть потребительские цены без учета энергии и продовольствия, также замедлялась, что указывает на то, что экономика действительно начала остывать по сравнению с высокими температурами, державшимися до сих пор.
В этом процессе Еврозона все еще на несколько месяцев отстает от Соединенных Штатов, но и здесь была небольшая передышка в ноябре, когда инфляция упала с 10,6% в октябре до 10%. Тем не менее изменение базовой инфляции было незначительным, ограничившись всего лишь 0,05%. Базовая инфляция около 5% является явной аномалией по сравнению с обычной ситуацией в европейской экономике, поэтому от дальнейшего повышения процентных ставок действительно никуда не деться.
Более высокие процентные ставки приводят к рецессии
Другой стороной повышения центральными банками процентных ставок является, конечно, замедление экономики — и даже переход в рецессию. В октябре промышленное производство в еврозоне упало на 2% в месячном выражении, а розничные продажи упали в постоянных ценах почти на столько же. Также быстро ослабло экономическое доверие как компаний, так и потребителей. В результате более чем вероятно, что изменение ВВП еврозоны в последнем квартале 2022 года будет сопровождаться знаком минус. Поскольку высокие процентные ставки — и, к сожалению, инфляция — в краткосрочной перспективе не исчезнут, то, конечно, нет надежды на то, что рецессия прекратится так скоро. По прогнозу SEB, изменение ВВП еврозоны в 2023 году также будет иметь знак минус.
Однако прогнозисты считают, что экономика адаптируется к более высоким процентным ставкам без серьезных эксцессов и уже во второй половине следующего года экономическая активность может повыситься. Конечно, за ситуацией внимательно следят и центральные банки, для которых первоочередной сегодня является борьба с инфляцией, но в итоге это — лишь один из столпов обеспечения экономической стабильности. Если рецессия примет слишком драматические масштабы и приведет к чрезмерному росту безработицы, центральные банки готовы дать и задний ход.
На сегодняшний день ничего из этого пока не происходит, так как рынки труда США и еврозоны остаются в очень хорошей форме — в октябре безработица в еврозоне упала до рекордно низкого уровня в 6,5%! Работодатели стали более скептичными в прогнозах, но, по крайней мере, рост безработицы начнется с высоких базовых показателей. Будем надеяться, что это будет означать, что даже в конце нынешнего спада занятость все равно останется на исторически высоком уровне.
Экономика Эстонии справится со спадом
Говоря о влиянии происходящего на экономику Эстонии, нам ничего не остается, как повторить известные клише: мы маленькая открытая экономика, и ветры мировой экономики могут повлиять на нас гораздо больше, чем на некоторые крупные европейские державы. Наглядное подтверждение тому уже сейчас заметно в промышленности, где из-за потрепанной экономической ситуации на экспортных рынках объемы производства упали больше, чем где-либо еще.
Более высокие процентные ставки, несомненно, также будут препятствовать функционированию эстонской экономики, заставляя предприятия экономить на инвестициях, а людей быть более консервативными при покупке нового жилья. Однако наша долговая нагрузка намного ниже, а рост номинальных доходов — выше, чем в более богатых странах, поэтому трехпроцентный Euribor не является непреодолимым препятствием для функционирования местной экономики. Как и остальная Европа, мы вступаем в этот период рецессии с сильным рынком труда, но и общий фундамент экономики — в очень хорошей форме. Поэтому в более трудные времена стоит сохранять оптимизм и верить, что экономика Эстонии пройдет через этот спад без серьезных неудач.