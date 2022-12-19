Когда девочка-подросток создает профиль в TikTok, всего через 2,6 минуты алгоритм приложения предлагает ей посмотреть видеоролики, рекламирующие планы по снижению веса и демонстрирующие различные способы, как навредить себе. Об этой тревожной тенденции сообщает Rus.TVNET со ссылкой на портал Vice.
«Результат – кошмар каждого родителя». В TikTok распространяется опасный тренд
Исследование, проведенное британским некоммерческим Центром по борьбе с цифровой ненавистью, выявило, что алгоритму рекомендаций TikTok требовалось всего 2,6 минуты, чтобы показать подросткам видеоролики, включающие видео о похудении, ограничительные планы питания и видео о различных формах членовредительства.
Исследователи обнаружили, что в поддельных аккаунтах, созданных ими от имени подростков, в 12 раз чаще показывают такие видео, чем в стандартных аккаунтах, принадлежащих взрослым.
Результаты исследования были опубликованы только в середине декабря. Исследователи также отметили, что, к сожалению, сайт не делает ничего, чтобы остановить опасные алгоритмические тенденции.
«Результат – кошмар каждого родителя: новостные ленты подростков завалены вредным, тревожным контентом, который может существенно повлиять на их понимание окружающего мира, а также на их физическое и психическое здоровье», – заявил Имран Ахмед, исполнительный директор Центра по борьбе с цифровой ненавистью.
Приложение TikTok обогнало по популярности Instagram и Facebook и стало любимой социальной сетью молодежи. Две трети всех подростков используют платформу в среднем 80 минут каждый день. Популярность компании во многом обусловлена ее мощным алгоритмом рекомендаций, который предоставляет пользователям контент в ленте и является основным способом взаимодействия пользователей с приложением.
«Это красивая упаковка с абсолютно смертоносным содержимым», – сказал Ахмед. Скорость и жестокость алгоритма делают его таким опасным.
Журналисты портала Vice просмотрели некоторые видеоматериалы, обнаруженные исследователями, создававшими фейковые профили подростков. Их новостные ленты были переполнены видеороликами о голодании и членовредительстве. В нескольких видеороликах были показаны бритвенные лезвия и обсуждалось членовредительство, а в одном видео, снятом с больничной койки, спрашивают:
«Ты даже не такая толстая, почему ты такая неуверенная?». Подросток отвечает: «Я вижу то, чего не видит никто другой».
Самый экстремальный контент включал снятые людьми, страдающими расстройствами пищевого поведения, видеоролики, в которых показывали, например, как подросток идет в школу после попытки самоубийства или девочки-подростки обсуждают методы членовредительства, а также вдохновляющие видео (thinspo, или thinspiration), цель которых состоит в том, чтобы мотивировать похудеть. В одном случае в аккаунте уязвимого подростка в течение минуты было показано три видеоролика, в которых другие подростки обсуждали планы самоубийства.
TikTok уже оспорил результаты исследования, утверждая, что методология «не отражает фактическое поведение или опыт просмотра реальных людей».
Представитель TikTok заявил, что компания регулярно консультируется с экспертами в области здравоохранения, предотвращает злоупотребления и предоставляет доступ к ресурсам поддержки всем, кто в этом нуждается. В TikTok добавили, что контент, упомянутый в отчете, в настоящее время удаляется с сайта.