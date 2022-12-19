«Результат – кошмар каждого родителя». В TikTok распространяется опасный тренд

Исследование, проведенное британским некоммерческим Центром по борьбе с цифровой ненавистью, выявило, что алгоритму рекомендаций TikTok требовалось всего 2,6 минуты, чтобы показать подросткам видеоролики, включающие видео о похудении, ограничительные планы питания и видео о различных формах членовредительства.

Исследователи обнаружили, что в поддельных аккаунтах, созданных ими от имени подростков, в 12 раз чаще показывают такие видео, чем в стандартных аккаунтах, принадлежащих взрослым.

Результаты исследования были опубликованы только в середине декабря. Исследователи также отметили, что, к сожалению, сайт не делает ничего, чтобы остановить опасные алгоритмические тенденции.

«Результат – кошмар каждого родителя: новостные ленты подростков завалены вредным, тревожным контентом, который может существенно повлиять на их понимание окружающего мира, а также на их физическое и психическое здоровье», – заявил Имран Ахмед, исполнительный директор Центра по борьбе с цифровой ненавистью.

Приложение TikTok обогнало по популярности Instagram и Facebook и стало любимой социальной сетью молодежи. Две трети всех подростков используют платформу в среднем 80 минут каждый день. Популярность компании во многом обусловлена ​​ее мощным алгоритмом рекомендаций, который предоставляет пользователям контент в ленте и является основным способом взаимодействия пользователей с приложением.

«Это красивая упаковка с абсолютно смертоносным содержимым», – сказал Ахмед. Скорость и жестокость алгоритма делают его таким опасным.