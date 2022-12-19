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Страшные последствия пожара на заводе: обугленные стены и копоть на продукции

Järva Teataja
Страшные последствия пожара на заводе: обугленные стены и копоть на продукции
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Фото: Päästeamet

18 декабря в 00:41 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Тюри-Аллику на улице Силла загорелся завод по производству электрооборудования.

Спасатели обнаружили, что из-под дверей здания шел дым. Поскольку в здании никого не было, спасатели снесли двери и начали тушить пожар. К 02:41 пожар был локализован, спасатели продолжали тушить пожар и проветривали помещения. К 03:32 пожар был полностью потушен.

В 5:39 в Центр тревоги поступило сообщение, что здание завода на улице Силла снова загорелось. Когда прибыли спасатели, на крыше виднелись дым и пламя. Выяснилось, что огонь просочился между крышей и потолком. Спасатели тут же приступили к тушению пожара, что осложнялось толстым слоем снега на крыше и солнечных панелях. Чтобы добраться до огня, спасателям пришлось убирать снег и сделать специальные отверстия. Спасатели также вскрыли конструкции, расположенные на крыше и убрали солнечные батареи.

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