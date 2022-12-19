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Фото ⟩ Полиция провела рейд у школ: проверяли как детей, так и взрослых

Результаты неутешительные
rus.postimees.ee
Полиция провела рейд у школ: проверяли как детей, так и взрослых
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Фото: Нарвское отделение полиции

Сегодня, 19 декабря, у нарвских школ прошел полицейский рейд: стражи порядка проверяли, носят ли дети и взрослые важные для безопасности на дорогах светоотражатели. Результаты проверки были неутешительными, сообщает Нарвское отделение полиции.

Участковые полицейские Нарвского отделения полиции сегодня утром проверяли наличие светоотражателей у детей и взрослых возле школ города. «Результаты оказались неутешительными. Примерно 80 процентов пешеходов были без светоотражателей», - подвели итоги рейда в Нарвском отделении полиции.

Полиция продолжит следить за ситуацией и в случае повторного нарушения будет выписан штраф.

Стражи порядка напоминают, что ношение светоотражателя обязательно в темное время суток - от этого зависит ваша безопасность.

Фото: Нарвское отделение полиции
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