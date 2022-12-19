Фото ⟩ Полиция провела рейд у школ: проверяли как детей, так и взрослых

Участковые полицейские Нарвского отделения полиции сегодня утром проверяли наличие светоотражателей у детей и взрослых возле школ города. «Результаты оказались неутешительными. Примерно 80 процентов пешеходов были без светоотражателей», - подвели итоги рейда в Нарвском отделении полиции.

Полиция продолжит следить за ситуацией и в случае повторного нарушения будет выписан штраф.

Стражи порядка напоминают, что ношение светоотражателя обязательно в темное время суток - от этого зависит ваша безопасность.