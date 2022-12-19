Таллиннский окружной апелляционный суд сегодня оставил в силе приговор Сергею Середенко - 5 лет и шесть месяцев лишения свободы. Окружной суд установил, что назначенное окружным судом наказание полностью соответствует степени вины Середенко и нет оснований для его снижения.
Суд оставил в силе приговор Сергею Середенко
Сергей Середенко был обвинен в том, что с 15.11.2009 по 03.03.2021 он сознательно устанавливал и поддерживал связи против Эстонской Республики с лицами, действующими от имени и в интересах служб безопасности Российской Федерации - всего семь человек. Целью этих связей было содействие иностранному государству, его организациям и лицам, действующим от имени иностранного государства, в ненасильственной деятельности против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики и в разведывательной деятельности, наносящей ущерб безопасности Эстонской Республики.
Районный суд установил, что в ходе судебного разбирательства было установлено, что Середенко знал, что лица, с которыми он общался, были связаны с органами государственной власти Российской Федерации, включая органы безопасности, и действовали в интересах и от имени этих органов. По мнению суда, было установлено, что Середенко предоставлял информацию этим лицам, составлял и публиковал статьи в сотрудничестве с ними, участвовал в организованных ими мероприятиях и в деятельности организаций, которые были направлены на цели внешней политики и политики безопасности Российской Федерации для осуществления деятельности по оказанию влияния Российской Федерации.
Деятельность была направлена на раскол общества Эстонской Республики, дискредитацию Эстонской Республики и ее институтов, подрыв конституционного строя, независимости, территориальной целостности и безопасности Эстонии.
Окружной суд отметил, что в демократическом государстве человек имеет право выражать свои убеждения и идеи, публикуя статьи, труды и т.д., однако суд не согласился с защитником по данному делу, что сходство взглядов обвиняемого, т.е. убеждений и идей, с нарративами Российской Федерации является случайным. Суд пояснил, что, вникая в деятельность человека и оценивая все контакты в коллекции, его связи, переписку, разговоры, выступления, выделяя связи, которые на первый взгляд были бы незаметны случайному наблюдателю, выявляется истинный мотив. В данном деле действия г-на Середенко, раскрытые и расследованные в ходе судебного разбирательства, оказались преступными и привели к его уголовному преследованию и осуждению.
Районный суд также отметил, что, по словам защитника и обвиняемого, Середенко считает себя правозащитником, общественным деятелем, журналистом и гражданским активистом, но это, по мнению районного суда, не отменяет вывод районного суда о том, что деятельность Середенко (статьи, записи, заявления и т.д.) была направлена на осуществление деятельности по влиянию Российской Федерации в целях внешней политики и безопасности Российской Федерации.
Разбирательство также включало заявление о возбуждении процедуры конституционного пересмотра в отношении разделов Уголовного кодекса о государственной измене, разведывательной деятельности и создании государственного сговора (§ 232, § 2342(1), § 2351 Уголовного кодекса). Окружной суд согласился с мнением уездного суда об отсутствии оснований для признания правонарушения неконституционным и, в частности, установил, что безопасность Эстонской Республики не перевешивает лишение свободы выражения мнений лиц, осужденных за преступления против государства.
Сегодняшнее решение может быть оспорено в Верховном суде в течение 30 дней.