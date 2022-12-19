Суд оставил в силе приговор Сергею Середенко

Сергей Середенко был обвинен в том, что с 15.11.2009 по 03.03.2021 он сознательно устанавливал и поддерживал связи против Эстонской Республики с лицами, действующими от имени и в интересах служб безопасности Российской Федерации - всего семь человек. Целью этих связей было содействие иностранному государству, его организациям и лицам, действующим от имени иностранного государства, в ненасильственной деятельности против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики и в разведывательной деятельности, наносящей ущерб безопасности Эстонской Республики.

Районный суд установил, что в ходе судебного разбирательства было установлено, что Середенко знал, что лица, с которыми он общался, были связаны с органами государственной власти Российской Федерации, включая органы безопасности, и действовали в интересах и от имени этих органов. По мнению суда, было установлено, что Середенко предоставлял информацию этим лицам, составлял и публиковал статьи в сотрудничестве с ними, участвовал в организованных ими мероприятиях и в деятельности организаций, которые были направлены на цели внешней политики и политики безопасности Российской Федерации для осуществления деятельности по оказанию влияния Российской Федерации.

Деятельность была направлена на раскол общества Эстонской Республики, дискредитацию Эстонской Республики и ее институтов, подрыв конституционного строя, независимости, территориальной целостности и безопасности Эстонии.