По словам председателя Комиссии по государственной обороне Рийгикогу Раймонда Кальюлайда, нельзя исключать, что за объявлением о закрытии нарвского погранперехода может стоять желание России повлиять на выборы в Рийгикогу.
Раймонд Кальюлайд: закрытие границы может быть связано с желанием России повлиять на выборы в Рийгикогу
«Вполне возможно, что Россия по-своему пытается дать понять, что плохие отношения с восточным соседом имеют прямые негативные последствия для народа Эстонии, особенно для русскоязычного населения. К сожалению, такое отношение прижилось в нашем обществе в последние месяцы. EKRE и пророссийски настроены центристы помогли укрепить мнение, что нынешние экономические трудности возникли из-за выбора эстонского правительства», - сказал Кальюлайд. По его словам, для России вмешательство во внутреннюю политику соседних стран является обычной практикой.
«И если близость даты выборов в Рийгикогу не связанно с объявлением о закрытии границы, то стоит спросить себя, что Россия готова сделать, чтобы помочь тем эстонским силам, которые хотели бы проводить политику, более благоприятную для РФ», - сказал Кальюлайд. «В то время, когда Эстония на международной арене стала одним из представителей проукраинского лагеря, для Кремля было бы очень выгодно свергнуть действующее правительство и привести к власти в Эстонии силы по примеру Орбана».
«Если закрытие нарвского погранперехода - это первый шаг в кампании, более широкая цель которой - максимально помочь нашим Тоом и Хелме, то чего нам еще ждать», - добавил Кальюлайд.