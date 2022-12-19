Клиенты возмущены: интернет-банк Luminor снова перестал работать

«Интернет-банк Luminor сегодня снова не работает. Банковские переводы не сделать. В службе поддержки знают о проблеме, но не могут сказать, когда она будет решена. Это ненормально, когда кто-то хранит ваши деньги, пользуется ими, просит деньги за их хранение и пользование, но когда они вам нужны для совершения платежей, автоответчик говорит: «Извините, у нас технические проблемы», – сказал клиент.