Клиенты возмущены: интернет-банк Luminor снова перестал работать
Клиенты возмущены: интернет-банк Luminor снова перестал работать
Возмущенный клиент Luminor написал в редакцию Postimees, что сегодня снова не может совершать платежи в банке Luminor.
«Интернет-банк Luminor сегодня снова не работает. Банковские переводы не сделать. В службе поддержки знают о проблеме, но не могут сказать, когда она будет решена. Это ненормально, когда кто-то хранит ваши деньги, пользуется ими, просит деньги за их хранение и пользование, но когда они вам нужны для совершения платежей, автоответчик говорит: «Извините, у нас технические проблемы», – сказал клиент.
Связаться с представителем Luminor по телефону для быстрого получения комментария не удалось. Как только комментарий будет получен, он будет опубликован.
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