Приготовьте свечи. Электростанция Аувере останется на ремонте еще несколько недель

Электростанция Аувере была отремонтирована 9 декабря, и первоначальный план предусматривал устранение утечки в котле за 11 дней, поэтому электростанция должна была возобновить работу в эту среду.

Сейчас владелец Аувере сообщил в систему Eesti Energia NordPool, что в ближайшее время он не сможет этого сделать. Вместо 11-дневного отключения ожидается 29-дневное.

Ожидается, что станция Аувере будет подключена к эстонской электросети к вечеру 7 января.