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Приготовьте свечи. Электростанция Аувере останется на ремонте еще несколько недель

Лийна Лакс
, экономический журналист
Приготовьте свечи. Электростанция Аувере останется на ремонте еще несколько недель
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Электростанция Аувере.
Электростанция Аувере. Фото: Eero Vabamägi

Электростанция Аувере должна была возобновить работу 21 декабря после проведения ремонтных работ, но теперь Eesti Energia объявила, что электроэнергию оттуда придется ждать еще несколько недель.

Электростанция Аувере была отремонтирована 9 декабря, и первоначальный план предусматривал устранение утечки в котле за 11 дней, поэтому электростанция должна была возобновить работу в эту среду.

Сейчас владелец Аувере сообщил в систему Eesti Energia NordPool, что в ближайшее время он не сможет этого сделать. Вместо 11-дневного отключения ожидается 29-дневное.

Ожидается, что станция Аувере будет подключена к эстонской электросети к вечеру 7 января.

Чем меньше производственных мощностей в регионе, тем выше может вырасти биржевая цена на электроэнергию, а также увеличивается риск отключения электроэнергии.

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