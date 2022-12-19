Путин прилетел к Лукашенко в Минск впервые за три года. Зачем?

Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл в Минск на переговоры с Александром Лукашенко. Ни с кем из зарубежных лидеров Путин не встречается так часто, как с белорусским. Но это их первая встреча на белорусской территории с 2019 года - после этого Лукашенко приезжал к Путину. Только за 2022 год он побывал в России семь раз.

О чем на этот раз будут говорить Путин и Лукашенко - пресс-службы обоих президентов анонсируют общими фразами: безопасность, интеграционное взаимодействие в рамках союзного государства, сотрудничество в энергетической сфере, импортозамещение.

Сообщения о том, что Путин едет в Минск решать вопрос об участии Беларуси в военных действиях в Украине, следует считать «глупыми и безосновательными», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политологи предполагают, что рабочий визит Путина в Минск - своего рода демонстрация его благосклонности к Лукашенко, который остался едва ли не единственным, кого Москва может назвать надежным союзником.