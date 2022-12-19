Руководитель отделения Центристской партии в Ида-Вирумаа решил баллотироваться по списку «Ээсти 200»

По словам члена правления отделения партии «Ээсти 200» в Ида-Вирумаа Дениса Ларченко, интерес к тому, чтобы Марек Кулламяги баллотировался по списку партии в Ида-Вирумаа, был двусторонним, а одна из целей политической силы – «разбить здешний монолит Центристской партии».

Как отметил Ларченко, по его данным, Кулламяги хочет остановить все свои полномочия в Центристской партии и присоединиться к «Ээсти 200», однако сам Марек Кулламяги, который, по его словам, ждал, что Центристская партия включит его в свой список на выборах, но так этого и не дождался, сказал, что выходить из Центристской партии он пока не планирует.

Вице-председатель Центристской партии Яна Тоом сказала, что Кулламяги забыл сказать своим нынешним однопартийцам о желании баллотироваться, а также добавила, что для него было бы логичнее покинуть ряды Центристской партии, если он связывает свое будущее с «Ээсти 200».