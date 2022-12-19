Руководитель отделения Центристской партии в Ида-Вирумаа Марек Кулламяги решил баллотироваться в Рийгикогу по списку внепарламентской «Ээсти 200», а вице-председатель центристов Яна Тоом считает, что политик мог бы покинуть ряды их партии, пишет Rus.ERR.
Руководитель отделения Центристской партии в Ида-Вирумаа решил баллотироваться по списку «Ээсти 200»
По словам члена правления отделения партии «Ээсти 200» в Ида-Вирумаа Дениса Ларченко, интерес к тому, чтобы Марек Кулламяги баллотировался по списку партии в Ида-Вирумаа, был двусторонним, а одна из целей политической силы – «разбить здешний монолит Центристской партии».
Как отметил Ларченко, по его данным, Кулламяги хочет остановить все свои полномочия в Центристской партии и присоединиться к «Ээсти 200», однако сам Марек Кулламяги, который, по его словам, ждал, что Центристская партия включит его в свой список на выборах, но так этого и не дождался, сказал, что выходить из Центристской партии он пока не планирует.
Вице-председатель Центристской партии Яна Тоом сказала, что Кулламяги забыл сказать своим нынешним однопартийцам о желании баллотироваться, а также добавила, что для него было бы логичнее покинуть ряды Центристской партии, если он связывает свое будущее с «Ээсти 200».
Решение Марека Кулламяги также привлекло внимание члена правления Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии Ольги Кудровской. «Марек Кулламяги, мнивший себя столько лет лидером ида-вирумааских центристов, был замечен на флайерах "Ээсти 200". Я даже не знаю, что хуже: продолжать числиться в рядах центристов и идти по списку "Ээсти 200" на парламентские выборы (никому об этом не сказав), либо брать в свои ряды людей, которые продолжают состоять в другой партии. Неужели совсем дефицит?» – написала она в Facebook, а также добавила, что то обстоятельство, что Кулламяги больше не будет в рядах Центристской партии – это лучшее, что только могло случиться.