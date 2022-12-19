ВИДЕО ⟩ Корабль ВМС Таиланда затонул во время шторма, 21 моряк числится пропавшим без вести

Инцидент произошел вечером 18 декабря в 20 морских милях от побережья Банг-Сапхана, района в южной части провинции Прачуапкхирикхан. Военный корабль «Сукхотай» попал в шторм, во время которого сильно накренился на правый борт и зачерпнул большой объем воды, за чем последовало короткое замыкание в электросети и отключение двигателей.

[English] 18/12/2022

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Royal Thai Navy HTMS Sukhothai Corvette of Ratanakosin Class sunk after storm in Gulf of Thailand.

On 18 December 2022 while on sea patrol approximately 20 miles from naval base. HTMS Sukhotai were hit by a massive storm which led--- pic.twitter.com/le8AmGo0bF — Elizabeth Vstx (@EVostox) December 19, 2022

Корвет затонул к 23:30 по местному времени. ВМС Таиланда начали спасательную операцию. На помощь были направлены три корабля и вертолеты, однако только один из них успел добраться до места происшествия раньше, чем затонул корвет.