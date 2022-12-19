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ВИДЕО ⟩ Корабль ВМС Таиланда затонул во время шторма, 21 моряк числится пропавшим без вести

Meduza.io
Корабль ВМС Таиланда затонул во время шторма, 21 моряк числится пропавшим без вести
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Корабль ВМС Таиланда затонул во время шторма.
Корабль ВМС Таиланда затонул во время шторма. Фото: Handout / ROYAL THAI NAVY / AFP

военно-морских сил Таиланда «Сукхотай». По данным The Bangkok Post, из 106 членов экипажа удалось спасти 84 человека. 21 моряк числится пропавшим без вести, еще один человек погиб, передает Meduza.

Инцидент произошел вечером 18 декабря в 20 морских милях от побережья Банг-Сапхана, района в южной части провинции Прачуапкхирикхан. Военный корабль «Сукхотай» попал в шторм, во время которого сильно накренился на правый борт и зачерпнул большой объем воды, за чем последовало короткое замыкание в электросети и отключение двигателей.

Корвет затонул к 23:30 по местному времени. ВМС Таиланда начали спасательную операцию. На помощь были направлены три корабля и вертолеты, однако только один из них успел добраться до места происшествия раньше, чем затонул корвет.

К утру понедельника стало известно, что 75 членов экипажа затонувшего корабля удалось спасти. Позднее издание The Bangkok Post сообщило, что еще десять моряков, включая одного погибшего, подобрал патрульный катер.

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