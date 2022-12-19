Последствия бури: крупные аварии на Сааремаа удалось устранить только к воскресенью

«Чуть более недели назад выпавший ледяной дождь и большое количество снега создали на Сааремаа особую ситуацию, которую не могли предвидеть эстонские синоптики, – говорится в сообщении. – Из-за льда и снега кабели линий электропередач и ветки деревьев стали тяжелыми. Обломившиеся ветки и стали причиной многих масштабных аварий. Буря «Биргит» также повалила деревья и ветки на линии и дороги. Шторм тоже принес с собой сильный снегопад».

Все это в совокупности привело к масштабным отключениям электроэнергии на Сааремаа и Хийумаа, которые в две смены устраняли почти 50 бригад и в общей сложности 150 человек, чтобы вернуть электроэнергию островитянам. Были задействованы Спасательный департамент, Морская спасательная служба, Кайтселийт, волонтеры, а также осуществлялось ежедневное сотрудничество с кризисными комитетами островов.

«В общей сложности более 150 человек вместе со Спасательным департаментом, Морской спасательной службой, Кайтселийтом и волонтерами работали над устранением аварий на линиях электропередач на островах, чтобы вернуть электричество островитянам. Сложные погодные условия затруднили работу и замедлили темпы, но к вечеру воскресенья поломки были устранены», – сказал Михкель Хярм, председатель правления Elektrilevi.

«Большое-пребольшое спасибо людям, которые днем ​​и ночью в густом снегу устраняли поломки, бригадам в диспетчерском пункте, которые днем ​​и ночью оперативно отмечали аварии на карте и занимались решением и организацией работ, Спасательному департаменту, морским спасателям, Кайтселийту и волонтерам с Сааремаа, которые пришли на помощь нашим бригадам. Большое спасибо кризисным комитетам Сааремаа и Хийумаа во главе с мэром Сааремаа Микком Туйсу и мэром Хийумаа Эрго Тасуя за оперативное сотрудничество».

Работы на Сааремаа продолжатся и на этой неделе. Бригады займутся устранением опасных мест, нанесенных на карту с помощью дронов.