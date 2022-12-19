Зеленский выступил на рижской встрече Объединенных сил реагирования: попросил ПВО и танки

Президент Украины лично обратился к лидерам и политикам некоторых стран, участвовавших во встрече, указав на конкретную военную поддержку, о получении которой ведутся переговоры и которая очень важная для Украины.

Зеленский поблагодарил за уже оказанную Украине поддержку, отметив, что агрессию России необходимо остановить, увеличив потери оккупантов. Государство-террорист Россия получила новые поставки дронов из Ирана, которые используются для нападений на инфраструктуру Украины, отметил он.

В качестве примера Зеленский упомянул, что российские атаки 16 декабря оставили без электричества около 22,4 миллиона человек, а более десяти миллионов жителей остались без теплоснабжения и воды.

Зеленский отметил, что страны Запада, продолжая оказывать поддержку Украине, могут помочь закончить эту войну. Чем сильнее и успешнее будут силы Украины, тем быстрее закончится российская агрессия.

Президент Украины подчеркнул, что необходимо защищать небо Украины, нейтрализуя возможности России терроризировать государство. Он попросил как увеличить поставку систем противовоздушной обороны, так и обеспечить поставку современных танков Leopard. О последних Зеленский упомянул особо, обращаясь к представителям Нидерландов.

Зеленский сказал, что если одно государство начнет поставки танков, это позволит присоединиться и другим странам, которые смогут оказать поддержку такого рода. Президент Украины рассмотрел и несколько военных, в том числе артиллерийских систем, которые нужны для защиты Украины. Переговоры о поставке артиллерии ведутся и со Швецией.

Напомним, Объединенные силы реагирования - это коалиция стран-единомышленников - Великобритании, Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции, в которую входят силы повышенной готовности для быстрого реагирования на кризисы на Крайнем Севере и в Северной Европе.

Как сообщалось, в Риге в совещании Объединенных сил реагирования участвуют премьер-министры Латвии, Великобритании, вице-премьер Дании, премьер-министр Эстонии, премьер-министр Исландии, президент Литвы, министр обороны Нидерландов, премьер-министр Норвегии, президент Финляндии премьер-министр Швеции.