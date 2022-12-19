Плохо отсортированные отходы угрожают остановкой ультрасовременного газового завода

На прошлой неделе на биогазовую установку EKT Ecobio поступила первая партия биоотходов с большим количеством непригодных отходов, в основном пластиковых пакетов. Это означает, что завод должен будет поочередно сортировать и перерабатывать эти отходы. Это было учтено и будет сделано специальными машинами, которые удалят все непригодные материалы из биомассы.

«Неразлагаемые и непригодные отходы (пластиковые пакеты, коробки, слоеный картон и т.д.) удаляются в нашем производственном процессе до начала процесса ферментации, иначе насосы, трубы, а также пленка засоряются вокруг смесителей - это может даже привести к остановке завода», - объясняет Калле Гренц, менеджер по развитию компании EKT Ecobio.

Люди используют для упаковки биоотходов обычные магазинные пакеты. Фото: Tiit Mõtus

Никто не вскрывает мешки вручную, а удаление примесей происходит до начала процесса ферментации. «Для завода не имеет значения, является ли пластиковый пакет биоразлагаемым или нет - он должен быть удален, потому что после очистки биомасса перемещается дальше в процессе с помощью насосов», - сказал Гренц.

Помимо пластиковых пакетов, минеральные отходы - осколки стекла, камни, кости, яичная скорлупа - не пригодны для включения в биомассу или перекачки и также должны быть удалены.

По словам Гренца, мусоровоз, как правило, оставляет контейнер с неподходящими отходами пустым, и заказчику приходится оплачивать простои, а также приводить содержимое контейнера в соответствие с требованиями.