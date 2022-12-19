Биоотходы, выброшенные в пластиковых пакетах, ставят под угрозу работу оборудования на биогазовой установке в Маарду и вынуждают завод очищать отходы. Тем не менее, людям, выбросившим в мусорный бак неподходящие отходы, грозят штрафы.
Плохо отсортированные отходы угрожают остановкой ультрасовременного газового завода
На прошлой неделе на биогазовую установку EKT Ecobio поступила первая партия биоотходов с большим количеством непригодных отходов, в основном пластиковых пакетов. Это означает, что завод должен будет поочередно сортировать и перерабатывать эти отходы. Это было учтено и будет сделано специальными машинами, которые удалят все непригодные материалы из биомассы.
«Неразлагаемые и непригодные отходы (пластиковые пакеты, коробки, слоеный картон и т.д.) удаляются в нашем производственном процессе до начала процесса ферментации, иначе насосы, трубы, а также пленка засоряются вокруг смесителей - это может даже привести к остановке завода», - объясняет Калле Гренц, менеджер по развитию компании EKT Ecobio.
Никто не вскрывает мешки вручную, а удаление примесей происходит до начала процесса ферментации. «Для завода не имеет значения, является ли пластиковый пакет биоразлагаемым или нет - он должен быть удален, потому что после очистки биомасса перемещается дальше в процессе с помощью насосов», - сказал Гренц.
Помимо пластиковых пакетов, минеральные отходы - осколки стекла, камни, кости, яичная скорлупа - не пригодны для включения в биомассу или перекачки и также должны быть удалены.
По словам Гренца, мусоровоз, как правило, оставляет контейнер с неподходящими отходами пустым, и заказчику приходится оплачивать простои, а также приводить содержимое контейнера в соответствие с требованиями.
«Если в случае с раздельно собранной упаковкой существует вероятность того, что контейнер с неподходящими отходами в конечном итоге будет опустошен в грузовик для смешанных отходов за определенную плату, то контейнер для биоотходов не подходит - биоотходы нельзя вывозить на свалку», - сказал Гренц.
С первой загрузкой биоотходов завод приступил к тестированию оборудования. Завод в Маарду уникален в Эстонии тем, что в качестве сырья для ферментации использует кухонные и пищевые отходы, собираемые жителями, а также отходы зеленых насаждений. Первые биоотходы, собранные у жителей и доставленные на завод, поступили из волости Харку.
Отходы перемещаются на заводе в закрытой системе, температура в ферментационном оборудовании составляет от 37 до 40 градусов. В ходе процесса бактерии расщепляют биомассу на мелкие части, а позже в процессе производства бактерии производят биогаз, который в среднем содержит 50-60 процентов метана. Такой сырой газ очищается и получается биометан, который по своим свойствам и теплотворной способности эквивалентен природному газу.
Из 10 кг кухонных отходов можно получить кубический метр биометана, что эквивалентно литру бензина. Биогазовая установка сможет перерабатывать около 20 000 тонн биоразлагаемых отходов в год. Поскольку у людей еще нет привычки собирать биоотходы раздельно, на начальном этапе завод будет импортировать биоотходы со всей Эстонии.
Завод будет иметь возможность обрабатывать различное сырье (от населения, торговли и т.д.). Помимо процесса ферментации, отходы также будут нагреваться до 70 градусов Цельсия для обеззараживания. Жидкие удобрения также проходят очистку перед использованием в сельском хозяйстве. В процессе ферментации производится около 17 500 тонн дигестата в год, который после сертификации будет использоваться для удобрения полей в Северной Эстонии.
Общий объем инвестиций в строительство завода EKT Ecobio составил 14 миллионов евро, из них 3,9 млн евро поддержки из Европейского фонда регионального развития (ERDF).
Основным источником пищевых отходов являются бытовые отходы: по данным исследований отходов, домашние хозяйства в Эстонии производят около 150 000 тонн кухонных и пищевых отходов в год. Для того чтобы можно было производить газ из картофельной и банановой кожуры, их необходимо собирать отдельно. С конца 2023 года раздельный сбор биоотходов (или их переработка в месте происхождения) станет обязательным по всей Эстонии.
Продукция биогазового завода в Маарду будет использоваться в качестве топлива в газовых автобусах Таллиннского городского транспорта (TLT) - около 50 газовых автобусов в Таллинне в год смогут работать на продукции завода Маарду. Биометан EKT Ecobio будет поставляться для автобусов TLT компанией Bioforce Infra, которая будет транспортировать газ с завода в Маарду на заправочные станции TLT.