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Президент Финляндии не согласен давать гарантии безопасности Москве

BNS
Президент Финляндии не согласен давать гарантии безопасности Москве
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Саули Нийнистё.
Саули Нийнистё. Фото: Heikki Saukkomaa

Москве не нужно давать какие-либо гарантии безопасности, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона, заявил в понедельник президент Финляндии Саули Нийнистё, прибывший в Ригу на встречу глав государств и правительств Объединенных сил реагирования (JEF).

В интервью, показанном в субботу телеканалом TF1, которое было записано во время визита хозяина Елисейского дворца в США на прошлой неделе, Макрон заявил, что Европа должна быть готова к архитектуре безопасности будущего и подумать о том, как «дать России гарантии в тот день, когда она вернется за стол переговоров».

«Я не согласен с тем, что Москве следует давать какие-либо гарантии безопасности», – заявил финский президент журналистам незадолго до начала встречи, а также указал, что риску подвергается именно Европа.

Нийнистё подчеркнул, что с момента последней встречи ситуация резко изменилась и ясно, что война на Украине продолжается.

На сегодняшней встрече Нийнистё хочет обсудить будущее сотрудничество во всех областях, особенно в НАТО.

«Времена изменились. Теперь надо думать о совершенно других направлениях сотрудничества. Во всех частях Европы важнейшие вопросы разные. В Балтии одни наболевшие вопросы, на Севере – другие, и совсем другие вопросы рассматриваются в других странах Европы. Но, на мой взгляд, главное - это слушать друг друга, находить золотую середину и, что бы ни случилось, более тесно сотрудничать», – сказал президент Финляндии.

Комментируя слова Макрона, президент Литвы Гитана Науседа заявил журналистам, что Россия может получить гарантии, когда выведет свои войска из Украины и станет нормальной, цивилизованной страной. «Сейчас мы видим, что гарантии безопасности необходимы нам и Украине», – подчеркнул Науседа.

Президент Литвы напомнил, что Украину каждый день обстреливают ракетами и речь идет о государстве, которое проводит немыслимую в 21-м веке политику, то есть вторгается в суверенную европейскую страну.

Науседа также отметил, что сейчас важно выполнить обязательства, высказанные на мадридском саммите. Также важно, чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО как можно скорее, и было бы хорошо, если бы это произошло до саммита НАТО, намеченного на следующее лето в Вильнюсе.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон в своем кратком комментарии журналистам также указал, что нельзя давать гарантии России, и напомнил, что Запад не вторгался в соседнюю страну. При этом Кристерсона утешает тот факт, что Европа едина по отношению к России с начала войны.

Шведский премьер также не сомневается, что Швеция в ближайшее время вступит в НАТО, что укрепит безопасность региона.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что ни у кого больше нет иллюзий относительно того, что единственная и реальная угроза безопасности в регионе - это Россия, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать Украину в данный момент, делая это «настолько долго и в таком объеме, насколько потребуется».

«Мы должны избегать преждевременных разговоров о каком-то мирном процессе в Украине, мирном процессе, который Россия могла бы использовать для перегруппировки и еще более яростного нападения на Украину», – сказал Кариньш.

Премьер-министр Латвии также подчеркнул важность Объединенных сил реагирования в обеспечении безопасности.

Как сообщалось, во встрече стран-участниц Объединенных сил реагирования принимают участие премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, вице-премьер Дании, министр обороны Якоб Эллеман-Йенсен, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир, президент Литвы Гитанас Науседа, министр обороны Нидерландов Кайса Олонгрен, премьер-министр Норвегии Юнас Гар Стере, президент Финляндии Саули Нийнистё и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон.

На встрече обсуждаются война России на Украине и связанные с ней изменения в ситуации с безопасностью в регионах Северной Атлантики, Балтийского моря и Крайнего Севера, с особым акцентом на сотрудничестве стран в оказании дальнейшей помощи Украине в ее борьбе против агрессора и мерах по улучшению региональной безопасности.

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