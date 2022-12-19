Президент Финляндии не согласен давать гарантии безопасности Москве

Президент Литвы напомнил, что Украину каждый день обстреливают ракетами и речь идет о государстве, которое проводит немыслимую в 21-м веке политику, то есть вторгается в суверенную европейскую страну.

Науседа также отметил, что сейчас важно выполнить обязательства, высказанные на мадридском саммите. Также важно, чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО как можно скорее, и было бы хорошо, если бы это произошло до саммита НАТО, намеченного на следующее лето в Вильнюсе.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон в своем кратком комментарии журналистам также указал, что нельзя давать гарантии России, и напомнил, что Запад не вторгался в соседнюю страну. При этом Кристерсона утешает тот факт, что Европа едина по отношению к России с начала войны.

Шведский премьер также не сомневается, что Швеция в ближайшее время вступит в НАТО, что укрепит безопасность региона.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что ни у кого больше нет иллюзий относительно того, что единственная и реальная угроза безопасности в регионе - это Россия, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать Украину в данный момент, делая это «настолько долго и в таком объеме, насколько потребуется».