Состоящая из добровольцев организация Cats Help MTÜ объявила, что ей срочно нужны пожертвования для продолжения своей деятельности, поскольку новый год им сейчас грозит встретить с неоплаченными счетами на сумму в 29 227 евро.
Счета на 30 000 евро: добровольцы, спасающие кошек в Эстонии, оказались по уши в долгах
Cats Help пишет в своем посте в Facebook, что просьбы о помощи в спасении кошек, которые мерзнут на улице, поступают ежедневно: «Сейчас положение даже хуже, чем в прошлом году». То ли дело в том, что за последний год организация стала известна и люди знают, куда обращаться в таких случаях, то ли в самом деле таких кошек на улицах стало больше, трудно сказать, но нуждающихся в помощи очень много. К сожалению, у этого есть своя цена.
Хотя организация принимает активное участие в ярмарках, и старается, по словам волонтеров, делать все, чтобы донести до людей истории их подопечных и собрать деньги для оплаты счетов, но поступления очень скудные, поэтому в новый год они пойдут с очень большим долговым бременем.
Деятельность Cats Help MTÜ в цифрах:
- В 2022 году оказали помощь 1051 кошке, из них отправились в свой новый дом 862 кошки.
- В данный момент под их опекой находится 443 кошки.
- Всего с момента основания организации в 2019 году они спасли 3052 кошки и в свой новый дом отправились 2323 кошки.
- Если не произойдет чуда, наступающий год они начнут с неоплаченных счетов на сумму 29 227 евро, сумма счетов с истекшим сроком оплаты составляет 18 656 евро. «Это огромные, просто невероятные цифры, но за ними стоят спасенные жизни», – говорят в организации.
Очень многим нужна помощь
Как пишет Cats Help MTÜ, самая ужасная история произошла в Калласте, где нашли полуживого, но очень дружелюбного кота. «Изначально мы считали, что у котика перелом кости, поскольку он держал лапку криво и под очень странным углом, но на приеме у ортопеда в Тартуской клинике для домашних животных выяснилось, что это все-таки не так. Пока мы не нашли причину искривления лапки. Возможно, что это последствие старой травмы», – описывает организация состояние кота.
Но помимо лапы, у кота очень сильная анемия, анализы крови, свидетельствующие о воспалительных процессах, худоба в стадии «шкура и кости».
«И самое удручающее то, что у него когда-то был дом...Но больше всего удручает равнодушие и озлобленность людей».
Если в самом начале этой истории волонтеры надеялись, что кормилица кота, которая и попросила о помощи, возьмет его к себе на передержку после клиники, эта надежда угасла очень быстро. «Ее муж не разрешил взять домой кота с улицы, и она решила, что лучшим вариантом будет усыпление в клинике», – рассказывают в организации.
Счет за лечение этого кота составит порядка 600 евро, вдобавок ему нужна для восстановления очень спокойная передержка. В клинике его оставлять нельзя, а карантин организации в кошачьей комнате уже заполнен до предела.
В Харьюмаа, в волости Раэ также был спасен очень дружелюбный рыжий кот, состояние лапки которого очень плохое. «У него на лапе обширный гнойный очаг, который затронул и суставы». В данный момент счет за лечение составляет примерно 350 евро.
«Мы не сдаемся, хоть у нас и непосильное долговое бремя. Мы стараемся изо всех сил и не теряем надежды на помощь добрых людей», – говорят добровольцы.
Поддержать Cats Help MTÜ и сделать пожертвование можно ЗДЕСЬ!