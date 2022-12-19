Счета на 30 000 евро: добровольцы, спасающие кошек в Эстонии, оказались по уши в долгах

Как пишет Cats Help MTÜ, самая ужасная история произошла в Калласте, где нашли полуживого, но очень дружелюбного кота. «Изначально мы считали, что у котика перелом кости, поскольку он держал лапку криво и под очень странным углом, но на приеме у ортопеда в Тартуской клинике для домашних животных выяснилось, что это все-таки не так. Пока мы не нашли причину искривления лапки. Возможно, что это последствие старой травмы», – описывает организация состояние кота.

Но помимо лапы, у кота очень сильная анемия, анализы крови, свидетельствующие о воспалительных процессах, худоба в стадии «шкура и кости».

«И самое удручающее то, что у него когда-то был дом...Но больше всего удручает равнодушие и озлобленность людей».

Если в самом начале этой истории волонтеры надеялись, что кормилица кота, которая и попросила о помощи, возьмет его к себе на передержку после клиники, эта надежда угасла очень быстро. «Ее муж не разрешил взять домой кота с улицы, и она решила, что лучшим вариантом будет усыпление в клинике», – рассказывают в организации.

Кота с больной лапой хотели усыпить. Фото: CATS help / Facebook

Счет за лечение этого кота составит порядка 600 евро, вдобавок ему нужна для восстановления очень спокойная передержка. В клинике его оставлять нельзя, а карантин организации в кошачьей комнате уже заполнен до предела.

В Харьюмаа, в волости Раэ также был спасен очень дружелюбный рыжий кот, состояние лапки которого очень плохое. «У него на лапе обширный гнойный очаг, который затронул и суставы». В данный момент счет за лечение составляет примерно 350 евро.

«Мы не сдаемся, хоть у нас и непосильное долговое бремя. Мы стараемся изо всех сил и не теряем надежды на помощь добрых людей», – говорят добровольцы.