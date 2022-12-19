ГАЛЕРЕЯ ⟩ Посматривайте наверх: тающие острые сосульки ждут своих жертв

На улицах Таллинна можно увидеть знаки и ленты, предупреждающие о падающенм снеге и сосульках, но все еще есть многочисленные углы улиц, которые наблюдательные пешеходы предпочитают обходить.

Напоминаем, что уборку снега и льда с тротуара между объектом и дорогой, а также устранение наледи должен организовать владелец объекта или здания. О сосульках, что могут представлять угрозу, в Таллинне можно сообщить, позвонив в муниципальную полицию по телефону 14410, которая по возможности свяжется с владельцем имущества для устранения опасности.