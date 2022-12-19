ЕС движется к соглашению о потолке цен на газ

Несколько министров, прибывших на встречу, сказали, что соглашение, похоже, достигнуто, и переговоры ведутся вокруг установления точного уровня цен.

Соглашение о предельной цене на газ откроет путь для других мер, которым уже дан «зеленый свет», таких как совместные закупки газа и новые ценовые ориентиры.

Европейская комиссия предложила потолок цены на газ в 275 евро за мегаватт-час, который многие страны-члены считают слишком высоким, и добавила условия, которые некоторые члены считают недостижимыми, например, сохранение цен на газ выше предельного уровня в течение как минимум двух недель и повышение цен на сжиженный природный газ (СПГ) более чем на 58 евро в течение десяти дней за тот же двухнедельный период.

Условия отражают нежелание Германии и Нидерландов вводить предельные цены, что, по их мнению, может привести к появлению более прибыльных рынков СПГ в Азии.

По словам министров, в настоящее время обсуждается гораздо более низкий лимит.

«Я считаю, что 188 (евро за мегаватт-час) дадут правильный сигнал рынкам», - сказал министр энергетики Греции Константинос Скрекас.