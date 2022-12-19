В понедельник министры энергетики стран Европейского союза попытаются достичь прорыва в вопросе установления потолка цен на природный газ.
ЕС движется к соглашению о потолке цен на газ
Несколько министров, прибывших на встречу, сказали, что соглашение, похоже, достигнуто, и переговоры ведутся вокруг установления точного уровня цен.
Соглашение о предельной цене на газ откроет путь для других мер, которым уже дан «зеленый свет», таких как совместные закупки газа и новые ценовые ориентиры.
Европейская комиссия предложила потолок цены на газ в 275 евро за мегаватт-час, который многие страны-члены считают слишком высоким, и добавила условия, которые некоторые члены считают недостижимыми, например, сохранение цен на газ выше предельного уровня в течение как минимум двух недель и повышение цен на сжиженный природный газ (СПГ) более чем на 58 евро в течение десяти дней за тот же двухнедельный период.
Условия отражают нежелание Германии и Нидерландов вводить предельные цены, что, по их мнению, может привести к появлению более прибыльных рынков СПГ в Азии.
По словам министров, в настоящее время обсуждается гораздо более низкий лимит.
«Я считаю, что 188 (евро за мегаватт-час) дадут правильный сигнал рынкам», - сказал министр энергетики Греции Константинос Скрекас.
«Сегодня на нас оказывается большое давление с целью достижения соглашения, и я верю, что мы достигнем компромисса», - сказала министр экономики Эстонии Рийна Сиккут.