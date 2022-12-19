Подарок на Рождество ⟩ Гроссь призвал эстонских предпринимателей помочь Украине

«Их Рождество не в то же время, что и наше, но рождественское время в наших сердцах. Эмоционально важно, чтобы в теплой комнате, где накрыт рождественский стол, мы ни на миг не забывали о войне. Что в то же самое время украинцы воюют и умирают за всех нас. Наша обязанность – помочь им», – сказал Гроссь, который поддержал Украину почти на миллион евро как из средств компании, так и из личных средств.