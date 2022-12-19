Бизнесмен, владелец OG Elektra Олег Гроссь пригласил местных предпринимателей присоединиться к благотворительной акции, в рамках которой в этом месяце в Украину будут доставлены генераторы, автомобили, внешние аккумуляторы, теплая одежда и другие необходимые вещи.
Подарок на Рождество ⟩ Гроссь призвал эстонских предпринимателей помочь Украине
Благодаря акции, начатой Гроссем в ноябре, уже собрано сто генераторов. Их отправят в Украину незадолго до Рождества.
«Их Рождество не в то же время, что и наше, но рождественское время в наших сердцах. Эмоционально важно, чтобы в теплой комнате, где накрыт рождественский стол, мы ни на миг не забывали о войне. Что в то же самое время украинцы воюют и умирают за всех нас. Наша обязанность – помочь им», – сказал Гроссь, который поддержал Украину почти на миллион евро как из средств компании, так и из личных средств.
На основании предыдущих контактов с украинцами он заявил, что проблем с питанием на поле боя нет. Особую озабоченность вызывают энергопроблемы. «В некоторых местах может не хватать еды, но в целом помогать им едой не нужно и голода нет. То, как мы отправляли туда макароны вначале, было совершенно бессмысленно, поскольку у них есть свои мучные изделия и крупы», – сказал Гроссь.