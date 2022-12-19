В качестве новогодней инсталяции на Дворцовой площади Санкт-Петербурга установили парные сердца, олицетворяющие, по задумке авторов, побратимство Санкт-Петербурга и аннексированного Мариуполя. Менее чем через неделю, неизвестные люди разобрали инсталяцию, а протокол составили на 17-летнюю школьницу.
«Убийцы, вы разбомбили его. Иуды.» – неизвестные разобрали инсталяцию в центре Санкт-Петербурга
13 декабря СМИ и паблики города сообщали, что на Дворцовой площади установили инсталляцию в честь побратимства с Мариуполем. К тому моменту, с формальной аннексии Мариуполя прошло всего два месяца.
Однако уже 18 декабря, «Двойные сердца» разобрали. Незадолго до этого на иинсталяции появилась надпись: «Убийцы, вы разбомбили его. Иуды».
На Дворцовой площади частично разобрали инсталляцию «Двойные сердца», посвященную «дружбе» Мариуполя и Петербурга.— Андрей Пивоваров (@brewerov) December 19, 2022
На ней неизвестные написали «Вы разбомбили его», «Убийцы», «Иуды».
По подозрению в порче объекта задержали 17-летнюю школьницу и отпустили под обязательство о явке pic.twitter.com/VelY8VN5HV
Точный возраст девушки неизвестен: одни издания сообщают, что девушке 16 лет, а другие, что ей 17. В пресс-службе МВД сообщили, что на школьницу составили административный протокол по статье о «дискредитации» российской армии. Sota утверждает, что девушку отпустили после составления протокола под обязательство о явке.