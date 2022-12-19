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«Убийцы, вы разбомбили его. Иуды.» – неизвестные разобрали инсталяцию в центре Санкт-Петербурга

rus.postimees.ee
«Убийцы, вы разбомбили его. Иуды.» – неизвестные разобрали инсталяцию в центре Санкт-Петербурга
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Школьница у разбитой инсталяции.
Школьница у разбитой инсталяции. Фото: Из социальных сетей

В качестве новогодней инсталяции на Дворцовой площади Санкт-Петербурга установили парные сердца, олицетворяющие, по задумке авторов, побратимство Санкт-Петербурга и аннексированного Мариуполя. Менее чем через неделю, неизвестные люди разобрали инсталяцию, а протокол составили на 17-летнюю школьницу.

13 декабря СМИ и паблики города сообщали, что на Дворцовой площади установили инсталляцию в честь побратимства с Мариуполем. К тому моменту, с формальной аннексии Мариуполя прошло всего два месяца.

Однако уже 18 декабря, «Двойные сердца» разобрали. Незадолго до этого на иинсталяции появилась надпись: «Убийцы, вы разбомбили его. Иуды».

Точный возраст девушки неизвестен: одни издания сообщают, что девушке 16 лет, а другие, что ей 17. В пресс-службе МВД сообщили, что на школьницу составили административный протокол по статье о «дискредитации» российской армии. Sota утверждает, что девушку отпустили после составления протокола под обязательство о явке.

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