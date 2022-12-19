«Убийцы, вы разбомбили его. Иуды.» – неизвестные разобрали инсталяцию в центре Санкт-Петербурга

13 декабря СМИ и паблики города сообщали, что на Дворцовой площади установили инсталляцию в честь побратимства с Мариуполем. К тому моменту, с формальной аннексии Мариуполя прошло всего два месяца.

Однако уже 18 декабря, «Двойные сердца» разобрали. Незадолго до этого на иинсталяции появилась надпись: «Убийцы, вы разбомбили его. Иуды».

На Дворцовой площади частично разобрали инсталляцию «Двойные сердца», посвященную «дружбе» Мариуполя и Петербурга.



На ней неизвестные написали «Вы разбомбили его», «Убийцы», «Иуды».



По подозрению в порче объекта задержали 17-летнюю школьницу и отпустили под обязательство о явке pic.twitter.com/VelY8VN5HV — Андрей Пивоваров (@brewerov) December 19, 2022