Всего несколько дней теплой погоды снизили биржевую цену на газ более чем на 20 процентов. На падение цены не повлиял даже коррупционный скандал, якобы связанный с Европарламентом и с важным поставщиком энергоресурсов в ЕС - Катаром.
Цена на газ обвалилась: помешать не смог даже коррупционный скандал
Скандал, охвативший Европейский парламент, возник как нельзя более неподходящее время. Это особенно актуально для таких стран, как Германия и Италия, чья промышленность сильно зависит от газа. На Катар в настоящее время приходится около пяти процентов импорта газа в Европу, но значение этого государства, как надежного поставщика энергоресурсов, в ближайшие месяцы еще больше возрастет, поскольку страна значительно увеличила производство сжиженного природного газа (СПГ).
Если бельгийские власти в рамках коррупционного расследования обвинят Доху, то контракты на поставку газа могут быть пересмотрены. Как крупный производитель СПГ, Катар имеет решающее значение для возможности Европы справиться с энергетическим кризисом, сообщает Oilprice.com.
На прошлой неделе бельгийские власти обвинили нескольких европейских чиновников в коррупции, утверждая, что они получали деньги и подарки от государства Персидского залива, чтобы влиять на решения в Европейском парламенте. Одной из обвиняемых была Ева Кайли, член Европарламента от Греции, которую немедленно уволили с должности вице-президента парламента.
Прокуратура не сообщила, какая страна Персидского залива пыталась повлиять на решения Европарламента, но, по данным Reuters, это был Катар. В то же время катарский дипломат обвинил Бельгию в использовании недостоверной информации, на основании которой было принято решение о запрете представителям страны входить в помещения Европарламента.
«Решение о введении такого дискриминационного ограничения, которое ограничивает диалог и сотрудничество с Катаром до окончания разбирательства, негативно влияет на региональное и глобальное сотрудничество в области безопасности, а также на продолжающиеся дискуссии о глобальном дефиците энергии и энергетической безопасности», - говорится в заявлении.
На рынке есть и другие продавцы СПГ
По словам председателя правления Eesti Gaas Маргуса Каасика, к счастью, в мире есть несколько стран, производящих СПГ. «Если Катар захочет продавать свой газ на другие рынки, это освободит сжиженный газ из других стран и его можно будет завозить в Европу, - предположил Каасик. - Это то, что произошло с российской нефтью и газом на сегодня, и, вероятно, то же самое будет с катарским СПГ».
Несмотря на скандал, цена на газ в настоящее время имеет тенденцию к снижению, поскольку прогнозы погоды снова начали предсказывать теплую зиму. Январские фьючерсы голландской газовой биржи TTF упали на 21 процент за последние три торговых дня, до 109 евро за мегаватт-час.
«В случае более теплой зимы проблем с подачей газа в Европу не предвидится ни в этом, ни в следующем году. Сегодняшняя цена на газ высока в первую очередь из-за рисков с поставками, и если они меняются, то на это реагирует и цена. Мы надеемся, что зима будет теплой, что снизит расходы на электроэнергию и ускорит падение цен», - пояснил Каасик.
Марко Алликсон, генеральный директор энерготрейдера Baltic Energy Partners, добавил, что даже во время прошлой волны холода потребление газа в Европе оставалось ниже, чем раньше, а европейские газохранилища заполнены на 84 процента, что на четверть или почти на 300 тераватт-часов больше, чем в тот же период прошлого года.
«Сегодня новости, связанные с Катаром, не оказывают на нас существенного влияния, потому что страна напрямую не угрожала сократить поставки газа или нарушить подписанные соглашения, а новости, связанные с Катаром, помещены в контекст поставок Евросоюзу СПГ. Однако ясно, что будущее газоснабжения Европы не должно зависеть от отдельных контрагентов - будь то Россия, Катар или кто-то еще», - прокомментировал Алликсон.
«Падение цены на природный газ на рынке TTF достигло Эстонии, в первую очередь, за счет падения спотовой цены GetBaltic, где уровень сделок прошлой недели по 140-150 €/МВтч опустился до уровня 110-120 €/МВтч. Это будет отражено в индексах цен на газ в следующем месяце, которые являются основой для многих контрактов на закупку СПГ», - добавил он.
Интерес к финскому СПГ-терминалу возрастет через несколько месяцев
В нашем регионе, и особенно в Финляндии, значительно снизилось потребление газа, что в свою очередь снизило риски для газоснабжения. По словам Алликсона, первые поставки финского СПГ, вероятно, начнутся ближе к концу декабря, и они могут сразу покрыть значительно больше, чем совокупное потребление газа Финляндии и Эстонии в холодную погоду. «Интерес к новым поставкам СПГ зависит в первую очередь от незакрытых позиций участников рынка и погодозависимости потребления. Технически возможна поставка примерно половины поступающего в Финляндию объема СПГ, в виде трубного газа в Центральную Европу через Литву и Польшу», - сказал он.
В то же время интерес к поставкам в Финляндию танкера-газовоза с возможностью регазификации пока невысок. Маргус Каасик отметил, что с терминалом в Инкоо дела пошли, как и предсказывалось. «Терминал еще не запущен, и рынок не хочет брать на себя риски, связанные с его запуском. Если терминал докажет свою надежность, интерес возрастет, - предположил Каасик. - Конечно, к терминалу в Инкоо начнут поступать большие объемы газа, но просто нужно время. В первые месяцы мало интереса».
По его словам, у Eesti Gaas есть интерес к терминалу в Инкоо, и рассматривается возможность его использования. «Но прежде чем принимать решение, мы также хотим убедиться, что терминал заработал как положено. Мы спланировали наши поставки таким образом, чтобы не было необходимости использовать терминал в Инкоо в начале года. Мы не можем ставить газоснабжение наших клиентов в зависимость от рисков, связанных с запуском терминала».