Цена на газ обвалилась: помешать не смог даже коррупционный скандал

На рынке есть и другие продавцы СПГ

По словам председателя правления Eesti Gaas Маргуса Каасика, к счастью, в мире есть несколько стран, производящих СПГ. «Если Катар захочет продавать свой газ на другие рынки, это освободит сжиженный газ из других стран и его можно будет завозить в Европу, - предположил Каасик. - Это то, что произошло с российской нефтью и газом на сегодня, и, вероятно, то же самое будет с катарским СПГ».

Несмотря на скандал, цена на газ в настоящее время имеет тенденцию к снижению, поскольку прогнозы погоды снова начали предсказывать теплую зиму. Январские фьючерсы голландской газовой биржи TTF упали на 21 процент за последние три торговых дня, до 109 евро за мегаватт-час.

«В случае более теплой зимы проблем с подачей газа в Европу не предвидится ни в этом, ни в следующем году. Сегодняшняя цена на газ высока в первую очередь из-за рисков с поставками, и если они меняются, то на это реагирует и цена. Мы надеемся, что зима будет теплой, что снизит расходы на электроэнергию и ускорит падение цен», - пояснил Каасик.