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Где-то прячется? ⟩ Ударил ножом и исчез: полиция еще не поймала напавшего на девушку человека

Марко Суурмяги
Ударил ножом и исчез: полиция еще не поймала напавшего на девушку человека
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В понедельник полицейские с помощью дрона прочесали местность.
В понедельник полицейские с помощью дрона прочесали местность. Фото: Politsei

По одной из возможных версий полиции, 24-летнего Хелари, подозреваемого в нанесении ножевых ранений молодой женщине, уже нет в живых и во время оттепели в понедельник возможное тело искали в окрестностях с помощью дрона. Ничего не было найдено.

«У нас есть две версии: либо он прячется, либо мы ищем тело», - заявил руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь. Есть основания подозревать худший сценарий, поскольку подозреваемый покинул место преступления в очень легкой одежде и без обуви.

Сассь просит людей, которые были в районе Лахмузе возле Сууре-Яани между 21.45 и 22.30 в среду, 14 декабря, и видели, как кто-то там голосует, или у кого в машине есть видеорегистратор, который все записывает, связаться с полицией.

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