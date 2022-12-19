Где-то прячется? ⟩ Ударил ножом и исчез: полиция еще не поймала напавшего на девушку человека

«У нас есть две версии: либо он прячется, либо мы ищем тело», - заявил руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь. Есть основания подозревать худший сценарий, поскольку подозреваемый покинул место преступления в очень легкой одежде и без обуви.

Сассь просит людей, которые были в районе Лахмузе возле Сууре-Яани между 21.45 и 22.30 в среду, 14 декабря, и видели, как кто-то там голосует, или у кого в машине есть видеорегистратор, который все записывает, связаться с полицией.