Где-то прячется? ⟩ Ударил ножом и исчез: полиция еще не поймала напавшего на девушку человека

По одной из возможных версий полиции, 24-летнего Хелари, подозреваемого в нанесении ножевых ранений молодой женщине, уже нет в живых и во время оттепели в понедельник возможное тело искали в окрестностях с помощью дрона. Ничего не было найдено.
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Ударил ножом и исчез: полиция еще не поймала напавшего на девушку человека
«У нас есть две версии: либо он прячется, либо мы ищем тело», - заявил руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь. Есть основания подозревать худший сценарий, поскольку подозреваемый покинул место преступления в очень легкой одежде и без обуви.