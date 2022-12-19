Дрон «Шахид» был замечен над Южно-Украинской АЭС

На своей странице в телеграм компания «Энергоатом» сообщила о том, что 19 декабря в 00:43 ночью, прямо над площадкой АЭС, недалеко от атомной установки, пролетал используемый войсками Российской Федерации иранский дрон-камикадзе «Шахид».

Представители Энергоатома обратились к МАГАТЭ и другим организациям с просьбой о помощи: «Обращаемся к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции. Еще раз призываем не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны армии России и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира.»