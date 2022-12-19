Кая Каллас: Вклад Великобритании в обеспечение безопасности Эстонии неоценим

«Я выразила благодарность премьер-министру Великобритании за присутствие их войск в Эстонии. Роль Великобритании в обеспечении безопасности Эстонии и укреплении оборонной позиции НАТО на восточном фланге альянса неоценима», – заявила после встречи премьер-министр Кая Каллас. – «Мы быстро реализовали то, что было решено на саммите НАТО в Мадриде. Прекрасным примером этого является решение Великобритании выделить бригаду для быстрого усиления Эстонии в случае кризиса. Мы также тесно сотрудничаем в повышении обороноспособности Эстонии, например, наращивая эстонских дивизий, совместные учения и увеличивая пропускную способность».

На встрече также обсуждались агрессия России против Украины и поддержка Украины. «Эстония и Великобритания были одними из самых активных сторонников Украины, и нет сомнений в том, должно ли это продолжаться – пока Украина не освободила свою территорию, мы сделали недостаточно. Украина хорошо зарекомендовала себя на поле боя, и наша всесторонняя поддержка поможет Украине быстрее победить в войне и достичь мира», – сказала Каллас. – «Мы находимся в длительном противостоянии – империалистические цели России по завоеванию Украины, восстановлению эпохи сфер влияния в Европе и ослаблению НАТО не изменились».