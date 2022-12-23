Долгие годы фраза «когда Китай чихает, мир заболевает» использовалась для описания влияния Пекина. Однако сейчас самое время задаться вопросом, что будет с миром, если Китай снова заболеет.
Пандемия крадет у Китая инвестиции
Крупнейший в мире кредитор и деловой партнер переживает сейчас потрясения в экономике, обществе и сфере здравоохранения. Причина одна – пандемия. Страна, которая первой пострадала от коронавируса, похоже, последней учится его сдерживать. Война в Украине, которая сейчас находится в центре внимания западного мира, беспокоит Пекин куда меньше.
«Украина вообще не влияет на Китай, – заявила Postimees главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону инвестиционного банка Natix Алисия Гарсия-Эрреро. – Китаю наносят ущерб цены на сырье, что компенсируется закупками дешевого сырья из России».
С другой стороны, актуальным остается и вопрос о будущем Тайваня, хотя риск конфликта сейчас низкий. Скорее всего, Китай попытается решить все путем переговоров.
Три года впустую
Центральный вопрос – как долго китайская экономика выдержит так называемую политику нулевого ковида.
«Прошло еще слишком мало времени, чтобы экономика Китая смогла показать признаки устойчивого восстановления, но мы по-прежнему конструктивно оцениваем экономические перспективы, особенно если во второй половине года меры стимулирования распространятся на всю систему. Недавний резкий рост заболеваемости и числа смертей, вызванных Covid-19, может привести к новым ограничениям и тормозить процесс отмены локдауна», – описал перспективы директор по китайским активам инвестиционной компании Abrdn Николас Йео.
По мнению Гарсия-Эрреро, политика нулевого ковида может быть продолжена, даже если в долгосрочной перспективе это приведет к экономическому спаду. «В этом сценарии цель, состоящая в достижении уровня ВВП США, сводится на нет. Структурно Китай растет медленнее, и последняя фаза приближения к показателям США полностью обнуляется. Так что снятие ограничений очень важно геополитически», – сказала она.
По мнению аналитиков, стратегия локдауна провалилась и три драгоценных года были потрачены впустую. Пекин же хвалится спасением жизней и утверждает, что в текущей ситуации снятие всех ограничений тоже было бы экономически затратным.
«На самом деле это ошибочный аргумент. Мне вспоминается одна статья из The Washington Post: «Политика нулевого ковида создает пандемию». В ней объясняется, что нельзя избежать сопутствующих расходов, их можно на время отложить. Единственное, что пойдет на пользу, это подготовить отделения интенсивной терапии и провести вакцинацию – то, чего Китай не сделал, – считает Гарсия-Эрреро. – Они не могут открыть страну. Экономические издержки все еще высоки, хотя все началось почти три года назад».
По словам Йео, власти Китая осознают угрозы, сопутствующие перегрузке системы здравоохранения, пытаясь при этом сделать так, чтобы политика нулевого ковида не превратилась для экономики в непосильную ношу, которой страна уже не вынесет. В этом году экономика Китая вырастет примерно на три процента, что ниже прогнозируемых пяти.
Но что принесет 2023 год? «Благодаря сильным фундаментальным показателям китайских компаний рост их прибыли составит порядка 20 процентов, – дал свой прогноз Йео. – Вероятный следующий премьер-министр Ли Цян – благоприятная для бизнеса фигура, которая может преподнести приятные сюрпризы после двух лет отставания на фондовых рынках Китая по сравнению с основными рынками США и Индии».
Гарсия-Эрреро полагает, что если Китай полностью откроется не позднее середины следующего года, то экономический рост в 2023 году достигнет 4,3 процента. «Это мало, но все же лучше, чем нынешние испытания. Если страна не откроется, то экономика вырастет не более чем на три процента», – предположила она.
Зависимость от поставок
Сегодня Китай как сверхдержава имеет только одну слабость – высокие технологии.
«Полупроводники – одна из крупнейших статей импорта в Китай, страна зависит от глобальной цепочки поставок точно так же, как и весь остальной мир, особенно когда речь идет о полупроводниках. Хотя Китай может опережать некоторые страны в разработке полупроводниковых чипов, в плане передовых технологий он все еще плетется в хвосте и в значительной степени зависит от иностранных поставщиков, в особенности от поставщиков из США», – пояснил Йео.
Если Китай продолжит проводить политику строгих локдаунов в регионах, это отпугнет инвесторов. «Не всех, конечно, но новые точно не придут, а некоторые из старых покинут Китай. В такой ситуации поток внутренних инвестиций тоже рискует остановиться», – дает тревожный прогноз Гарсия-Эрреро.