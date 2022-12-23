Пандемия крадет у Китая инвестиции

По мнению аналитиков, стратегия локдауна провалилась и три драгоценных года были потрачены впустую. Пекин же хвалится спасением жизней и утверждает, что в текущей ситуации снятие всех ограничений тоже было бы экономически затратным.

«На самом деле это ошибочный аргумент. Мне вспоминается одна статья из The Washington Post: «Политика нулевого ковида создает пандемию». В ней объясняется, что нельзя избежать сопутствующих расходов, их можно на время отложить. Единственное, что пойдет на пользу, это подготовить отделения интенсивной терапии и провести вакцинацию – то, чего Китай не сделал, – считает Гарсия-Эрреро. – Они не могут открыть страну. Экономические издержки все еще высоки, хотя все началось почти три года назад».

По словам Йео, власти Китая осознают угрозы, сопутствующие перегрузке системы здравоохранения, пытаясь при этом сделать так, чтобы политика нулевого ковида не превратилась для экономики в непосильную ношу, которой страна уже не вынесет. В этом году экономика Китая вырастет примерно на три процента, что ниже прогнозируемых пяти.

Но что принесет 2023 год? «Благодаря сильным фундаментальным показателям китайских компаний рост их прибыли составит порядка 20 процентов, – дал свой прогноз Йео. – Вероятный следующий премьер-министр Ли Цян – благоприятная для бизнеса фигура, которая может преподнести приятные сюрпризы после двух лет отставания на фондовых рынках Китая по сравнению с основными рынками США и Индии».