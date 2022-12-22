В Таллинне у молодежи есть несколько излюбленных мест для встреч и неформального общения. А одно из них, по словам читателя Rus.Postimees Геннадия Габриэляна, молодежные компании, порой позволяющие себе возмутительное поведение, фактически взяли под полный контроль. Полиция, МуПо и город осведомлены о проблеме и ищут пути ее решения.
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Мёдом намазано? ⟩ Почти каждый вечер в Таллинне толпы подростков собираются в одном и том же месте: взрослые смущены их поведением
Почти каждый вечер в Таллинне толпы подростков собираются в одном и том же месте: взрослые смущены их поведением
«Хочу обратить внимание общественности на неприятное явление в Старом городе в Таллинне. Практически каждый день к 17:00 в начале улицы Виру собираются толпы молодежи. Они приходят с рюкзаками и могут находиться там до полуночи. Что они творят – не передать, – рассказывает житель Таллинна Геннадий. – Во-первых, сбиваются в рой и бегают туда-сюда, не давая прохода туристам, посетителям близлежащих ресторанов быстрого питания и другим пешеходам. Трутся о машины такси, а когда просишь их отойти – не обращают внимания. Еще они безобразничают на Горке поцелуев».
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