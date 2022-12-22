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Мёдом намазано? ⟩ Почти каждый вечер в Таллинне толпы подростков собираются в одном и том же месте: взрослые смущены их поведением

Ольга Лебедева
Почти каждый вечер в Таллинне толпы подростков собираются в одном и том же месте: взрослые смущены их поведением
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Таллинн.
Таллинн. Фото: Ольга Лебедева

В Таллинне у молодежи есть несколько излюбленных мест для встреч и неформального общения. А одно из них, по словам читателя Rus.Postimees Геннадия Габриэляна, молодежные компании, порой позволяющие себе возмутительное поведение, фактически взяли под полный контроль. Полиция, МуПо и город осведомлены о проблеме и ищут пути ее решения.

«Хочу обратить внимание общественности на неприятное явление в Старом городе в Таллинне. Практически каждый день к 17:00 в начале улицы Виру собираются толпы молодежи. Они приходят с рюкзаками и могут находиться там до полуночи. Что они творят – не передать, – рассказывает житель Таллинна Геннадий. – Во-первых, сбиваются в рой и бегают туда-сюда, не давая прохода туристам, посетителям близлежащих ресторанов быстрого питания и другим пешеходам. Трутся о машины такси, а когда просишь их отойти – не обращают внимания. Еще они безобразничают на Горке поцелуев».

Во-вторых, по словам читателя, молодые люди когда в шутку, а когда и по-настоящему дерутся, машут руками и ногами, словно на тренировках по кикбоксингу. «В-третьих, они пьют алкоголь и курят коноплю. К ним подъезжают алкотакси и привозят бутылки. Их снабжают и наркотиками, это видно невооруженным глазом. Полиция приезжает по десять раз в день, а то и больше, а толку ноль. Мои письма в полицию не дали никакого результата: стражи порядка не могут объяснить, по какой причине молодежь взяла под контроль Старый город», – возмущается Геннадий.

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