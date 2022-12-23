По данным Кассы по безработице, с ноября 2012 года по ноябрь 2022 года количество безработных в Ида-Вирумаа снизилось всего на 0,2 процента. Сегодня из 6799 зарегистрированных безработных 63,5 процента составляют жители уезда в возрасте от 25 до 54 лет. Десять лет назад таких был 71 процент, и это самая положительная динамика в сравнении с другими возрастными группами. Жители региона все чаще сами создают рабочее место для себя, вместо бесконечных поисков на сайтах трудоустройства.
Перестать рассылать свое CV: жители Ида-Вирумаа создают собственные рабочие места
По мнению команды MTÜ Wildstream, организовавшей в конце ноября конференцию «Учись и зарабатывай» в рамках «Всеэстонской недели работы с молодежью» (Üle-eestiline noorsootöö nädal 2022), снижение безработицы в этом возрастном сегменте объясняется распространением фриланса, который занимает все более прочные позиции в Ида-Вирумаа.
Свет в конце туннеля
Участниками нарвского интерактивного мероприятия, посвященного возможностям для фриланса в Эстонии, стали жители Ида-Вирумаа самых разных профессий – визажисты, специалисты IT-сферы, организаторы массовых мероприятий. Они поделились опытом своего успеха и ответили на вопросы молодежи, как начать зарабатывать самостоятельно.
Наталья Житинская, нарвский визажист и инициатор студии фрилансеров «Открытое пространство», считает, что широкий интерес к конференции демонстрирует изменение отношения к фрилансу в уезде.
«Более ста человек приехали со всего Севера-Востока и не только приняли участие в мероприятии, но и увезли с собой понимание, что фриланс – это выход из порочного круга безработицы. Они обязательно поделятся своими впечатлениями с другими, – уверена Наталья. – Сегодня можно каждому организовывать свой труд и работать на себя. Я так рада, что мой опыт был воспринят на ура».
История Натальи обычна для фрилансера. Посудомойка из пиццерии занималась макияжем как любитель и стала чемпионкой России по парикмахерскому искусству. Теперь ее бизнес в Эстонии приносит хороший доход. По мнению Натальи, во фрилансе всегда присутствует творческое начало, которое защищает от эмоционального выгорания.
«Мне теперь страшно вернуться к работе на кого-то, даже если это будет приносить стабильный доход. Тем более что во фрилансе можно расширить и сферу своих знаний, и пробить потолок зарплаты тех, кто работает „на дядю“», – говорит Наталья.
Человек, выбравший путь фрилансера, как правило, объединяет в себе несколько профессий. Он совмещает знания менеджера, занимающегося организацией предприятия, и рекламщика, занятого поиском клиентуры. Знает, что такое базовое налогообложение и ценообразование, обеспечивает себя рабочим местом и оборудованием.
Один в поле – воин
Николай Петров – веб-дизайнер из Силламяэ, которому рабочее место не нужно. Решать вопросы своих заказчиков он может из любой точки Эстонии. Николай считает Ида-Вирумаа перспективным регионом для развития цифровых услуг. Благодаря деньгам из Фонда справедливого перехода, предоставляемым для снижения зависимости от сланцевой добычи, спрос на его услуги веб-дизайнера и верстальщика сайтов растет. Заказчиками становятся предприниматели и компании, стартапы и молодежные НКО.
«Все просят одно: придумать идею, стиль и создать сайт, где хорошая графика и удобная навигация. Кроме дизайна нужен удобный для пользователей веб-ресурс, хороший интерфейс с интерактивными приложениями, – рассказывает Николай. – Но трудно быть в одном лице и жнецом, и певцом, и чуть-чуть шить. Мне приходится самому и заказы искать, и налогами заниматься».
Самое сложное, по мнению фрилансеров, – руководить собой. Это не всем подходит, но умение самоорганизовываться дает неплохие шансы. Даже если на первых порах во фрилансе заработок совсем небольшой, то создав себе имя, можно зарабатывать намного больше коллег, получающих фиксированную зарплату от компании.
По мнению психолога-фрилансера Валентины Филимоновой, иметь свободный рабочий график и быть себе начальником хотят люди с деловым характером. Причиной популярности фриланса Валентина видит в росте спроса на профессии, не вынуждающие людей покидать зону комфорта. «Любой человек даже на подсознательном уровне ищет комфорта в своей работе. Я регулирую свой график, записываю клиентов по мессенджеру. Чтобы меня в любое время дернули на консультацию – такого нет», – делится преимуществами свободы Валентина.
Ее консультации часто проходят в режиме видео, хотя иногда приходится ездить. Налоги психолог платит как предприниматель и считает, что это подходящая плата за комфорт.
Простота, удобная для всех
Фрилансер свободен не только в организации рабочего дня, но и в выборе методов решения задач. Фрилансерам не нужен офис, а значит, заказчик не оплачивает аренду помещения, мебель, оргтехнику, расходные материалы, а также не платит социальный налог, не обязан предоставлять больничные листы и отпуск.
При найме фрилансера заказчик свободен в выборе специалистов. Поэтому работа фрилансера обходится дешевле, считает бухгалтер-фрилансер из Кохтла-Ярве Мария Киви. Она убеждена, что люди за сорок успешно могут конкурировать в Ида-Вирумаа с дорогими специалистами, находясь на удаленке или во фрилансе. Сама Мария ведет несколько коммерческих фирм. Договоры на услуги разные, но объединяет их одно – они временные, и ни в одной из них Мария не числится в штате.
«Удаленный формат работы, вовсе не означает фриланс, а вот фриланс почти всегда – это удаленная работа, – делится своим опытом Мария. – Временный работник выгоден и заказчику, и исполнителю. Это и есть фриланс. А если я работаю из дома, но в штате фирмы на окладе, это удаленка».
Сергей Мишенков, работающий в Нарве SMM-менеджером, считает, что и образование для фрилансера не так важно. Стандартный подход к карьере – университет, работа по специальности, карьерный рост – это прошлый век. Сергей много раз поступал в различные университеты и почти доучился на юридическом факультете, но решил, что реклама в интернете перспективнее, а фриланс – удобнее.
«Я не трачу время на дорогу и разговоры в офисе, не обязан быть лояльным начальству, потому что не завишу от диплома и единственного источника дохода по специальности, – хвалится Сергей. – У меня десять заказчиков, им все равно, какое у меня образование. У меня заказы из США, Бельгии, Германии, хотя я живу и работаю в Нарве».
Работа SMM-специалиста среди фрилансеров считается одной из самых популярных и доходных. В обязанности такого специалиста входит продвижение услуг, товаров, брендов коммерчески х компаний через социальные сети. Также он управляет рекламными бюджетами, выстраивает стратегии развития интернет-сообществ.
Сергей убежден, что Ида-Вирумаа сейчас – перспективный трамплин для фриланса. «Я много раз говорил, что у нас здесь намного меньше конкуренция, чем в Харьюмаа или Тартумаа. Учитывая большие государственные деньги, которые выделяются на решения проблем с местной безработицей, здесь можно заявить о себе в любой профессии», – говорит Сергей.
Все на связях и знакомствах
Для некоторых фриланс является также средством общения. Фрилансеры, работающие в бьюти-индустрии, считают, что добиться чего-то быстро и без вложений очень сложно.
Другое дело – длительные личные знакомства и общие связи в медиа. С помощью демпинга цен на свои услуги фрилансер может достаточно быстро стать популярным не только среди потенциальных клиентов, но заявить о себе как о медийной личности.
Так, например, Юлия Куслап, бьюти-специалист из Нарвы, не только работает с частными клиентами, но и предоставляет услуги многим коммерческим и государственным компаниям, в том числе создает оригинальные образы героям передач ЕТV, где ее талант очень ценят.
«Для меня главное – знакомства и удовольствие от общения. Фриланс ради денег для меня не годится, – признается Юлия. – Например, я не жду от косметических компаний денег за рекламу их брендов, но, когда работаю с клиентом и помогаю ему правильными советами по выбору тех самых брендов, я создаю себе имя».
Юлия считает, что в Ида-Вирумаа основная проблема – низкая платежеспособность. Хотя в последнее время появилось много желающих хорошо выглядеть на свадьбе, корпоративе, создать себе образ на фотосессии, съемках ролика или телепередачи, платить готовы пока немногие.
Сегодня мы наблюдаем глобальное переустройство экономической модели Евросоюза с целью климатической нейтральности. И одним из наименее приспособленных к этим новым требованиям является Северо-Восток Эстонии, где добыча полезных ископаемых всегда была основой экономики.
Из Фонда справедливого перехода для компенсации сокращения рабочих мест в сырьевом секторе до 2027 года государство выделит уезду 273 миллиона евро, что создает благодатную финансовую почву для развития фриланса. Свободные предприниматели Ида-Вирумаа заявляют о себе в творчестве, строительстве, педагогике, в сфере бытового обслуживания и социальных услуг.