Перестать рассылать свое CV: жители Ида-Вирумаа создают собственные рабочие места

«Удаленный формат работы, вовсе не означает фриланс, а вот фриланс почти всегда – это удаленная работа, – делится своим опытом Мария. – Временный работник выгоден и заказчику, и исполнителю. Это и есть фриланс. А если я работаю из дома, но в штате фирмы на окладе, это удаленка».

Сергей Мишенков, работающий в Нарве SMM-менеджером, считает, что и образование для фрилансера не так важно. Стандартный подход к карьере – университет, работа по специальности, карьерный рост – это прошлый век. Сергей много раз поступал в различные университеты и почти доучился на юридическом факультете, но решил, что реклама в интернете перспективнее, а фриланс – удобнее.

Сергей Мишенков, SMM-менеджер из Нарвы, считает, что образование не так важно. Фото: личный архив

«Я не трачу время на дорогу и разговоры в офисе, не обязан быть лояльным начальству, потому что не завишу от диплома и единственного источника дохода по специальности, – хвалится Сергей. – У меня десять заказчиков, им все равно, какое у меня образование. У меня заказы из США, Бельгии, Германии, хотя я живу и работаю в Нарве».

Работа SMM-специалиста среди фрилансеров считается одной из самых популярных и доходных. В обязанности такого специалиста входит продвижение услуг, товаров, брендов коммерчески х компаний через социальные сети. Также он управляет рекламными бюджетами, выстраивает стратегии развития интернет-сообществ.